Vindbjart senket av Viking-stjerner

STAVANGER: Viking 2 hadde ikke gitt sine spilleberettigede stjerner fri i landslagspausen, og trioen Johnny Furdal, Zymer Bytyqi og spesielt Even Østensen ble rett og slett for gode for oss lørdag.

Med 5–6 tapet på Moseidmoen i vår frikst i minne så det en stund ut til at vi ville få en reprise i Vikings storstue SR-Bank Arena. Målene rant inn i første omgang. Markus Nyhus startet showet etter å ha blitt satt opp av Robert Våge Skårdal. Viking svarte med å valse rett gjennom vårt lag, og åtte sekunder etter avspark scoret Even Østensen i andre enden av banen.

Midtveis i omgangen fikk Markus en mulighet til å dagens dobbel, men Vikings keeper dro til med en beinparade, i stedet kontret vertene med nok et kjapt svar, og Østensen ble tomålscorer i stedet for Nyhus.

Stian Bøe

Robert Våge Skårdal har et meget bra venstrebein og prøver seg når det byr seg en mulighet, selv fra langt hold, slik som etter 33 minutter. Dette skuddet burde keeper tatt, i stedet glapp han ballen mellom hendene og i mål til 2–2.

Even Østensen plaget oss i fjor da han scoret to mål for Staal Jørpeland, før han ble hentet til Viking og hjalp til med opprykket. Søndag fikset han sitt første eliteseriemål da han utlignet like før slutt mot Sarpsborg 08. En snau uke etter fullførte han hat tricket sitt før pause mot oss da han lurte offsidefellen, stakk inn et åpent landskap bak, og chippet elegant Christoffer til slutt. Under 3–2 til halv tid, veldig åpen kamp, og vi hadde alle muligheter til å svare nok en gang.

Slik utviklet ikke historien seg, kvaliteten i angrepene våre var ikke god nok, og da vi prøvde enda mer og åpnet oss opp bakover, utnyttet Viking dette. Østensen igjen og Zymer Bytyqi øket til 5-2, mens våre forsøk gikk over dødlinja eller i Viking-blokka.

Et par positive ting å ta med på tampen: Ti minutter før slutt fikk Anders Urdal Hansen sin A-kamp nummer to, og Martin Tallaksen fikk sin debut. Tallaksen, også han sønn av en tidligere Vindbjart-spiller, Dag Stian. Unge Tallaksen (17) viste ingen nerver på midten og leverte ti feilfrie minutter.

Konklusjonen, som mot Start sist, er at når de beste spillerne på andrelagene gjør en helhjertet innsats hever de lagene og de blir vrien motstand. Høstens labre poengfangst fortsetter, men vi ser samtidig mye positivt. Det må bare settes i system for at innsatsen skal vises på tallene. Vi synker til sjuendeplass på tabellen, de neste oppgjørene blir viktige for å klatre mot fjerdeplass som gir direkte inngang til første runde i cupen neste sesong. Neste mandag mot Donn, to poeng bak, på Moseidmoen, og Staal Jørpeland, à poeng, helgen etter.