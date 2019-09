Arendals tremålsscorer i målfest

TRONDHEIM: Endelig klarte Arendal å omsette målsjanser til scoringer! Endelig fikk kaptein Fabian Ness tre fortjente mål! Endelig fikk Tobias Arndal og Jeppe Illum sine første Arendal-mål. Og endelig vant Arendal igjen!

Etter en tung periode med fem strake serietap kunne Arendal-spillerne juble etter å ha scoret hele sju mål på bortebane mot Byåsen. Akkurat nå var tre poeng veldig, veldig viktig – og nesten like viktig var måten 7-2-seieren kom på. For Arendal vartet opp med strålende angrepsspill, leken spilleglede og en fantastisk lagmoral i søndagens bortekamp mot Trondheims-laget.

Snudde raskt

Arendal-trener Steinar Pedersen innrømmer at det gjorde ualminnelig godt å kunne strekke hendene i været og juble for tre poeng igjen, for resultatmessig har Arendal vært inne i en blindgate. Det skal mye til at slikt ikke skaper usikkerhet – og det ble egentlig ikke noe bedre da Byåsen tok ledelsen etter bare tre minutters spill. Da gikk det ganske sikkert mørke tanker gjennom hodet til alle som har et hjerte for Arendal Fotball.

Men de to danske sommersigneringene Tobias Arndal og Jeppe Illum sørget for å snu den tøffe starten nokså raskt. Allerede etter et snaut kvarter brakte Arndal balanse i regnskapet, mens Jeppe Illum noterte seg for sin første Arendal-scoring etter 18 minutter.

Fabians første

Og dette Arendal-laget stoppet ikke der. Conrad Wallem økte til satte inn 1–3 etter 24 minutter, mens Fabian Ness noterte seg for sin første scoring for dagen etter 42 minutter, noe som gjorde at lagene gikk til pause på stillingen 1–4.

Mads Nørby Madsen bidro egentlig til å punktere kampen med sin 1-5-scoring bare fire minutter ut i 2. omgang, mens Fabian Ness noterte seg i målprotokollen for andre gang da stadionuret nærmet seg 69 minutter. Byåsen reduserte til 2–6 et par minutter seinere, men det ble aldri spenning om hvem som ville vinne kampen – og Fabian Ness avsluttet med sin tredje scoring for dagen etter 85 minutter.

Sterk laginnsats

– Det er en sterk laginnsats som er det viktigste i dag, men venstresiden vår var spesielt god i dette oppgjøret. Før pause var det meget livlig, og vi skapte mange og store sjanser som vi også fikk uttelling på, sier Steinar Pedersen.

Han er naturligvis godt fornøyd med at Fabian Ness kunne notere seg for hele tre scoringer i en og samme kamp, men gir også ros til Jeppe Illum som skapte trøbbel for Byåsen i store deler av kampen.

– Jeg kunne egentlig trekke fram mange gode enkeltprestasjoner nå, men det viktigste var likevel det vi presterte som lag. Spillet vårt satt bedre og vi var endelig effektive foran mål, sier Steinar Pedersen.

I en lang periode har Arendal slitt med å få uttelling og resultater, også i kamper der man spillemessig har levert greie prestasjoner. Derfor var det ekstra viktig – ikke bare å vinne, men å vinne med stil og klasse.

– Denne kampen gir oss så mye å bygge videre på, og vi viser at vi har et langt bedre nivå inne enn det vi har klart å vise i det siste. Nå skal vi gjenta og forbedre prestasjonen utover høsten, lover Steinar Pedersen.

PS! Arendal ligger på sjetteplass med 26 poeng på 19 kamper.