Søgne-skrell i Stavanger

STAVANGER: Våren 2018 hadde vallaken Cromwells Shadow virkelig en oppblomstring på travbanen. I løpet av en drøy måned vant Søgne-hesten sine to første løp i karrieren, deriblant finalen i sørlandsmesterskapet på Sørlandets Travpark.

Heiet inn reisefølget

Det siste halvannet året har den sju år gamle hesten til Terje Abrahamsen slitt med å finne tilbake til gamle høyder. Frem til i onsdag kveld. Etter 34 starter uten triumf sjokkerte Cromwells Shadow både spillere og sin egen eier ved å holde unna for konkurrentene på Forus. Fra indre bane kunne Terje Abrahamsens røst høres over halve Stavanger.

Arnfinn Roaldsøy

– Jeg måtte jage og hjelpe litt til, smilte Søgne-mannen muntert på seremoniplass etter løpet.

– Jeg hadde ikke den store troen på ham i dag, han var egentlig med som reisefølge for mindre andre hest i kveld, Order By Post. Dette var en skrell for meg også, fortalte en lykkelig eier.

Cromwells Shadow fjernet de fleste av de gjenværende V65-bongene, og var med på å sørge for at det ble jackpot på Forus.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Hat trick av Mikkelsen

Sørlendingen Geir Mikkelsen er siste tilskudd til trenerstanden på Sørlandets Travpark. 47-åringen, som er bosatt på Trøe i Lillesand kommune, hadde en strålende dag på jobb på sin gamle hjemmebane. Den dyktige kusken ga seg ikke før han hadde bokført hele tre seire.

Arnfinn Roaldsøy

Etter overbevisende triumfer med Duke of Esterel og Neslands Faksen, slo Mikkelsen til da man minst ante det i V65-finalen. De bongene som ikke Cromwells Shadow hadde fjernet i det foregående løpet, ble effektivt tatt vekk da Mikkelsen styrte inn 10. valget Tom Tom des Aget til sterk seier.