VM-sølv til Helene Abusdal

Abusdal og Wengberg dro til med seier 23-21, 21–19 allerede i første kamp mot seedede japanere i sin klasse 40 år +.

– Katja og jeg kjenner hverandre fra ungdomslandslagene for lenge siden. Vi har spilt mot hverandre i single, men aldri sammen. Vi avtalte rett før VM at vi skulle spille double sammen. Veldig gøy at det gikk så bra, sier Abusdal (41).

Etter også å ha slått ut et finsk par på veien, var det klart for kvartfinale mot nummer én seedede og tidligere europa- og verdensmestere Rebecca Pantanay og Lynne Swan fra England. Igjen ble det jevnt og velspilt.

Silesia Badminton/BWF

– Det ble lange og spennende dueller. Kampen vippet hele tiden, men mot slutten gled de engelske fra oss til 20–17 i tredje og avgjørende sett. De hadde da tre matchballer før vi gikk opp til 20–20 og omspill.

Slo tidligere verdensmestre

– Vi beholdt roen og var også heldige på slutten med at englenderne gjør et par feil som like godt kunne gått motsatt vei, forteller KBK-spilleren.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Litt mirakuløst vant Helene og Katja de to neste ballvekslingene og var klare for semifinale med 22-20-seier.

I semifinalen ventet Galla/Grohmann fra Tyskland. Den norsk/svenske duoen vant med sifrene 21-15, 18–21 og 21-15, og det var duket for finale i Polens Katowice.

Misset settballer

- Første sett var helt jevnt og det var ergerlig at vi ikke klarte å sette en av de fire settballene vi hadde. Vi ledet 20-17, men tapte til slutt knepent 22–24. Andre settet var de regjerende islandske mesterne i "normal" klasse mye bedre og vant med 21–10. Men vi har spilt et bra mesterskap, og sølv i VM er jeg veldig godt fornøyd med, sier Abusdal.

Privat

Mange vil si at KBK-spilleren er best i single og der leverte hun også. Hun spilte seg ganske greit fram til kvartfinalen og der skulle hun opp mot tidligere VM-vinner og førsteseedede Claudia Vogelgsang fra Tyskland. Man øynet en medalje også i single da Abusdal vant andre sett 21–11 etter å ha tapt et jevnt førstesett. Hun presset Vogelgsang til 16–16 i tredje sett. Men da rykket tyskeren fra til 19–16 og Abusdal tapte til slutt 17–21 mot den seinere vinneren av mesterskapet.

Mixed double med ektemannen

Abusdal spilte også mixed double sammen med ektemann Jim Ronny Andersen (44).

– Et kjedelig tap i kvartfinalen mot japanere. Godt spill, men det vippet gal vei, 20/22-19/21 i mixens «Battle of medals», oppsummerer Jim Ronny Andersen.

Privat

Dermed var VM over for Helene Abusdal med en sølv og to kvartfinaletap i kofferten. Hun viste at hun har nivået til de beste i verden i sin aldersklasse. Litt flaks og uflaks, litt tretthet på grunn av tre spill og litt manglende doubletrening før VM var nok noen av grunnene til at gullet glapp. Men definitivt en stimulans til å trene bra i godt KBK-miljø når en ny sesong starter opp disse dager.

Stort arrangement

Verdensmesterskapet for veteraner samler over 1500 spillere fra hele verden, men Europa og Asia dominerer deltakerlistene. Det konkurreres i aldersklasser à 5 år fra +35 og opp til +75.

Privat

KBKs eldste deltaker var Knut Liland i 75-årsklassen. Også han gjorde sine saker bra og kom til to kvartfinaler. Litt uflaks med trekningen førte til at han møtte gullvinneren fra Thailand i kvartfinalen og tapte knepent. Men også sterke og fightende Liland holder nivået til de beste i verden i sin klasse i badminton.

Norsk verdensmester i +55

Norge fikk en verdensmester i veteran-VM for første gang på 12 år. Geir Storvik (56) fra Bærum vant sin singleklasse etter skikkelig god badminton. Storvik er Grimstad-mann som utvandret etter studier, så det er all grunn til å feire litt ekstra i Grimstad også.