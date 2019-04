Scoret fire mål i Vindbjart-comebacket

VENNESLA: Vindbjarts andrelag tok sin første trepoenger for sesongen med denne seieren på hjemmebane. Et rutinert lag bakerst i banen fikk drahjelp på spissplass, der Roy Egil Lopez Myre gjorde comeback i Vindbjart-drakt, og endte kvelden med greie fire mål.

Marnardal startet best og tok ledelsen på straffespark etter et kvarter. Utover i omgangen fikk vi spillet til å sitte bedre og var effektive foran mål. Roy Egil skåret sitt første etter å ha blitt spilt gjennom av Jørgen Steinsholt, Gunnar Loland lobbet et brassespark over keeper etter en corner (Kjetil Myrvold påsto han pirket ballen over streken, men han må nok vente på sesongens første), før Roy Egil fikk servert ballen fra keeper og satte den elegant opp i krysset fra tjue meter.

Fakta: KAMPFAKTA 5. divisjon avdeling 2 Vindbjart 2 – Marnardal 5–3 0–1 (14 min) Sindre Vigmostad Bentsen (straffe) 1–1 (23 min) Roy Egil Lopez Myre 2–1 (31 min) Gunnar Loland 3–1 (42 min) Roy Egil Lopez Myre 3–2 (57 min) Sindre Vigmostad Bentsen 4–2 (71 min) Roy Egil Lopez Myre (straffe) 5–2 (87 min) Roy Egil Lopez Myre 5–3 (90 min) Ruben Finsådal Vindbjart: Stian Stedjan Olsen, Jon Herman Tukiainen Lundevold, Øyvind Myrvold, Gunnar Loland, Henrik Eivindson, Jørgen Steinsholt, Kjetil Myrvold, Jakob Haugland Viland, Vukasin Milinovic, Roy Egil Lopez Myre, Tallak Baatz Strandberg. Innbyttere: Anders Lindkleiv, Erlend Sagen Olsen, Niklas Eidet Svenson, Remi Næss.

Etter pausen måtte keeper Stian Stedjan Olsen trå til med en del klasseredninger for å holde unna gjestene, de yngste spillerne kom bra med i spillet framover på banen og Roy Egil scoret to mål til, et straffespark etter at han selv ble felt og sistemålet ordnet han nokså på egen hånd fra høyrekanten og med et skudd nede ved nærmeste stolpe.

En underholdende kamp, som kunne vippet begge veier, men vi (og spesielt én mann) var mest effektive og henger oss på Hånes og Hægebostad i toppen av tabellen. Neste kamp er allerede til fredag, borte mot Just, da er det fritt fram for å benytte A-lagsspillere som ikke starter mot Donn. Old boys kan få seg en velfortjent hvil.