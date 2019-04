Kristiansand tapetserte dansepallen

Norgesserie 2-stevnet i sportsdans (standard og latin) ble arrangert i Lillestrøm. Kristiansand Danseklubb var representert med både egne elitepar og med flere av sine «gamle» dansere som etter hvert har flyttet til Lillestrøm for å følge dansedrømmen. Lillestrøm har landets største sportsdansmiljø med to store klubber, LSK og NeRo.

Den største klassen i helgas konkurranse var ungdom elite standard med 12 par, og her var det KDK-dansere på alle pallplassene.

I denne klassen stilte to «nye» dansepar i sin første Norgesserie: Vetle Kleveland (17) og Norunn Ringvoll (17) endte sitt partnerskap ved nyttår etter nærmere ni år som dansepartnere. De hadde da vært på rekrutteringslandslaget i tre år, og representert Norge i VM seks ganger. Grunnen til at de skilte lag var at Vetle nå ønsket å legge latindans på hylla og satse fullt på standarddans, mens Norunn ville fortsette å danse begge greiner, altså både standard og latin (10-dans). Å finne nye dansepartnere på elitenivå kan være utfordrende, men det ordnet seg heldigvis for dem begge:

Nye par

Størst ble omveltningen for Norunn. Hun fant ny partner i Lillestrøm. Han er en av hennes tidligere hovedkonkurrenter, Alexander Arnstad Støa. Hun har nå flyttet til Lillestrøm og begynt på skole der, og paret danser for LSK. Der trenes de av tidligere europamestere Anita og Erling Langseth og Nadya Khamitskaya. Hun stortrives i Lillestrøm og dansemiljøet der, både i LSK og på danselinja på Lillestrøm Videregående Skole.

Vetles nye partner er KDK-danser Helene Barikmo Au (15). Hun har danset siden hun var tre år. Det siste halvåret har hun vært uten partner, men hun har hele tiden trent iherdig i påvente av ny partner. Vetle og Helene bor og trener i Kristiansand, og satser fullt på standarddans. Paret representerer KDK, men har i tillegg knyttet seg til NeRo Sportsdansere i Lillestrøm. Hit reiser de ca. en helg hver måned for å trene med Janick Løwe.

Her trener de sammen med kristiansandsjenta Amalie Aune og partner Jens Kristian Riisøen Auring som bor i Lillestrøm og danser for NeRo. Amalie og Jens Kristian har danset sammen siden september. De er del av rekrutteringslandslaget og skal representere Norge i EM latin i Moldova om to uker.

Og stor stas var det for KDK at det av de 12 ungdomsparene som stilte i standard var nettopp disse tre parene som havnet på pallen. Resultatene var usedvanlig jevne i toppen med kun ørsmå marginer fra første til tredjeplass. Helt til topps gikk Amalie og Jens Kristian fra NeRo, tett fulgt av Vetle og Helene fra KDK på andreplass og Alexander og Norunn på tredje.

Også i latin ble det seier for Amalie og Jens Kristian, og 3. plass for Alexander og Norunn.

Espen Jensen og Dina Høyem Olsen rykket opp i eliteklassen i november, og danset i helga sin tredje konkurranse som elitepar. De havnet på en 4. plass i junior 2 elite, både i standard og latin.

Sykdom ødela

KDKs landslagspar Ole Thomas Hansen og Julie Gudim Bjerkås danset seg til en 5. plass i voksen latin. De måtte dessverre trekke seg fra konkurransen underveis pga. sykdom, og fikk ikke danset standard.

Kristiansander Tarjei Svalastog havnet på pallen med 3. plass i latin i voksenklassen sammen med sin partner Anna Caroline Fladby. Paret danser for NeRo.

Det ble en spennende konkurranse med hyggelige treff med gode dansevenner og gode resultater å ta med seg hjem, og fin inspirasjon til videre trening! Neste helg reiser Vetle og Helene til Riga for å danse Baltic Raising Stars, mens Ole og Julie skal representere Norge i VM 10-dans U21 i Armenia i mai.