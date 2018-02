Otra-løper imponerte i Holmenkollen

OSLO: Sondre har slitt med formen i vinter, og ikke fått vist seg fra sin aller beste side. Men forrige helg ble han kretsmester i 15 km fristil på Høgås hjemme på Evje. Det gav godt håp om at en formstigning var på vei. Denne helga fortsatte han framgangen, med to 9. plasser i norgescupen fredag og søndag og 8. plass i NM-sprinten lørdag.

Vi hjemme på Evje følger selvfølgelig litt ekstra med på hva «våre» idrettsutøvere kan få til av resultater når de er ute og representerer bygda og klubben sin. Vi ønsker Sondre lykke til med resten av langrennssesongen!

Sondre sier selv i en kommentar:

– Gøy når kroppen begynner å spille på lag igjen Årets store mål var junior-VM, noe jeg var med i kampen om før jul. Men etter jul har jeg ikke fått kroppen helt til å fungere som ønsket og dermed røk den sjansen. Men nå har jeg satt meg nye mål om topp fem-renn i norgescupen og topp ti sammenlagt etter endt sesong. Jeg har også som mål å komme meg inn på Team Veidekke vest, som er et seniorlag for de som ikke er gode nok for landslaget helt ennå. Treningsåret har vært bra, jeg har trent som planlagt, så grunnlaget er der. Handler bare om å få ut potensialet!