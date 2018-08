Fra bestenotering i verdensserien til NM-gull

Vi knekte vel noen koder for to uker siden da vi var i Agadir (Marokko) og spilte en 2-stjernes World Tour. Der fikk vi en femteplass etter å ha slått meget gode lag fra f.eks Brasil og Italia. Dette var et stort resultat for oss og bestenotering i verdensserien! Etter dette ble det for meg noen dager hjemme i kjære Åmli for å hjelpe til med litt maling av husvegger og ikke minst treffe familien. Skraping og maling er faktisk ganske god trening for en sliten skulder, og med en god timelønn fra arbeidsgiver/sponsor (mor og far) ble det og noen sårt tiltrengte kroner på konto.

Den siste uken var jeg tilbake i Oslo for å trene med Svein opp mot NM. Vi fortsatte å trene og bygge videre på styrkene vi viste i Agadir, og kjørte knallhardt inn mot NM.

Selve NM startet litt rotete for vår del. Tro det eller ei så var det vår første turnering for året hvor det regnet. Med regntunge, glatte baller brukte vi litt tid på å justere spillet, og gjorde det i overkant spennende for oss selv innledningsvis i turneringen. Vi fikk oss også en trøkk mot Skarlund/Spinnangr i kvartfinalen, hvor vi ble kjempet ned 2-0.

FIVB

Dermed bar det ut i losers’ bracket og en ekstra kamp for å komme oss inn i semifinalene. Denne tok vi greit, og i semifinalen ventet det to andre Åmli-gutter i Mathias Berntsen og Martin Olimstad. I en nærmest prikkfri kamp fra vår side endte det med en relativt komfortabel 2-0-seier. Ting satt bedre og bedre utover i turneringen og i finalen var vi fast bestemt på å revansjere kvartfinaletapet mot olympierne Skarlund/Spinnangr.

Den planen fikk seg et lite skudd for baugen da Skarlund satte i gang et serveshow uten like i første sett og de ledet 6-0 før vi i det hele tatt fikk tid til å summe oss! Men etter dette skremmeskuddet kjempet vi oss inn igjen og fikk brukt resten av settet til å finne flyten. Tapte 21-14 i første sett.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

I andre sett gikk vi aggressivt ut og tok føringen fra start. Med jevnt og stabilt spill dro vi det i land 21-18 og dermed var det duket for et tie-break for å kåre en vinner.

I tie-breaket tok vi grepet fra start og så oss aldri tilbake! Stillingen ble til slutt 15-6 og vi tok dermed vårt første NM-gull i seniorklassen!

FIVB

Både Svein Solhaug (makker) og jeg er storfornøyd med den siste periodes resultater. Senior-NM er en fjær i hatten jeg har satt meg mål om å ta i lang tid. Mange år med blod, svette og tårer gir resultater og jeg akter å fortsette å jage drømmen om å etablere meg i verdenstoppen!

Det første videre nå er Norgestour i Oslo (Jernbanetorget) neste helg. Etter det blir det en måneds treningsperiode før vi sikter på å delta i verdensserien som da har Kina som et av de siste stoppene for året.