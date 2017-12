Per Tofteland fikk gjev bilsport-pris

Prisen fikk han under Bilsportforbundets premieutdeling fredag. Kåringen av ”Årets Drivaksel” symboliserer viktigheten av den frivillige drivkraften i bilsporten. Den deles hvert år ut til en eller flere personer som i kraft av frivillighet har gjort en ekstraordinær stor innsats for sporten. Bilsporten er helt avhengig av de mange tusen frivillige som stiller opp ved arrangement og drift av klubber.

Per Tofteland har siden 1975 vært en drivkraft i bilsporten på Sørlandet. Ikke bare i sin egen klubb KAK, men også i andre klubber i landsdelen. Han har også en aktiv karriere bak seg som kartleser i PO-løp. Han var sentral da KAK startet med bilcross på Ruglandsbanen i Birkeland tidlig på 80-tallet, og ikke minst har han vært den store drivkraften i det populære Rally Sørland i en årrekke. Løpet er fast NM-løp i mai hvert år.

I tillegg har Per Tofteland vært med på å dra i gang andre rallyløp som Rally Konsmo,Vårsleppet, Mjåvannsprinten og Rally Treungen. I tillegg til dette er han ansvarlig for tidtaking i en rekke rally over hele landet.

”Årets Drivaksel” 2005-2016

2005: Grete og Bengt Ruud, NMK Gardermoen

2006: Trond Madsen, NMK Bergen

2007: Jorunn og Tore Ingebretsen, KNA Varna

2008: Dag Rune Halkjelsvik, NAF Motorsport Ålesund

2009: Mona og Stein Hellem, NDRG

2010: Oddvar Moland, KNA Drammen

2011: Inge Tangen, NMK Modum & Sigdal

2012: Unni og Kjell Olav Aamodt, KNA Rudskogen

2013: Nina Rian, NMK Ytre Namdal

2014: Evy Anita Hårtveit og Tom Kåre Flottorp, NMK Konsmo

2015: Kari og Ove Stuveseth, NMK Gardermoen

2016: Helene H. Rustberggaard, NMK Gol

2017: Per Tofteland, Kristiansand Automobil Klubb (KAK)