Scoret i Vindbjart-tap mot Fløy

KRISTIANSAND: Er det mulig å være fornøyd med at vi taper ufortjent 5-2 for en av opprykksfavorittene i 2 divisjon? Svar: Nei! Er det mulig å spille på seg selvtillit når vi taper 5-2? Svar: Ja!

På tross av divisjonsforskjellen var vi sett med Vindbjart-øyne spillemessig bedre enn Fløy i denne treningskampen(bortsett fra de første 11 minuttene). Fløy var bare mye bedre i begge boksene. Og det er viktig når vi vet at det er målene som teller i fotball. Men vi skapte nok sjanser (12 med målene) til å kunne vinne kampen. Og neste gang vinner vi. For med så mange og store sjanser vet vi at det i stor grad handler om marginer.

Dette ser med andre ord veldig lovende ut. Og vi kan love med 100 prosent sikkerhet at det blir krydderfotball med målgaranti for VFK også i sesongen 2018.

Vi takker hele Fløy for kampen. Ønsker vider lykke til i kampen om forventet opprykk. En spesiell takk til deres hyggelige trener Nikola. Alltid hyggelig når motstanders trener skryter godt av VFK.

PS! Fløys mål ble scoret av Henrik Andersen (2), John Olav Norheim (2) og Jakob Toft.