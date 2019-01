Lokale skiløpere sprudlet på Høgås

EVJE OG HORNNES: Vindbjart har denne helgen arrangert to skirenn. På grunn av snøforholdene måtte løpene flyttes til Høgås. Mens mange av juniorløperne var på norgescup i Buskerud, fikk de øvrige løperne konkurrert i Otra ILs tøffe løyper. Selv om smøreforholdene var utfordrende under lørdagens Sandripløpet, kunne heldigvis de aller fleste smile etter at de hadde klatret opp bakkene i imponerende stor fart.

Oddersjaa hadde 20 løpere på startstreken. 12-åringen Selma White fra Oddersjaa var veldig fornøyd med seieren. Hun var raskest av jentene på to-kilometeren.

Otra-jentene Astrid Hauan og Lina Grindheim kjempet om seieren i 13-årsklassen. Astrid vant duellen med 8 sekunder og fikk beste tid på tre-kilometeren.

16 år gamle Hanne Sløgedal fra Vindbjart gikk raskest av jentene i den seks kilometer lange løypa. Oddersjaaløperen Thomas L. Mollestad vant den knallharde sekundstriden blnat guttene i 16-årsklassen. Han var to sekunder foran Mathias Holbæk fra Vindjart. I juniorklassene tok Trond Haukelien fra Oddersjaa og Kristin Mestad fra Torridal seierne i hendholdsvis M19-20 og K19-20.

Søndag skinte sola på stadion på Høgås og det var klart for sprintstafetten Vindbjartmixen. Hvert lag hadde to løpere som gikk to etapper hver. Det var store felt, så løperne måtte virkelig kjempe fra første stavtak.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

Aud Ausland

Det gjaldt å få en god posisjon allerede på første etappe.

Oddersjaa-guttene Kristian Bersås og Brage B. Josephsen debuterte som stafettløpere. Brage fikk den ene foten godt fram da han passerte målstreken. Begge kunne fortelle at det var kjempegøy og gleder seg nok allerede til neste år.

Selma White og Julie Bersås fra Oddersjaa gikk så fort at de kunne stå øverst på pallen i jenteklassen 11-12 år. Birkenesguttene Ludvig Heia og Jonas Hauge vant gutter 13-14 år.

I gutter 15-16 år ble det kjempet hardt om pallplasseringene. Vindbjartløperne Sondre Østervold og Mathias Holbæk var strålende fornøyde etter å ha kapret seieren. Oddersjaa-løperne Hans Lossius og Thomas L. Mollestad tok tredjeplassen i klassen. Det samme gjorde Oddersjaa-jentene Camilla H. Netland og Linne Ausland i jenter 15-16 år. Takk til Vindbjart som gjorde det mulig for sørlendinger å konkurrere!

Til helga er det flere av løperne som deltar på Oslo Skifestival. Et landsrenn som samler flere tusen deltakere. Vi ønsker lykke til!