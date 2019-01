Godt NM-comeback etter tøff fjorårssesong

NM del 1 på Liatoppen i Hallingdal sist helg var første konkurransehelga for meg siden 25. februar 2018. Jeg var derfor veldig spent på hvor jeg ville havne på resultatlista og på hvor god form jeg egentlig var i. Det viste seg å bli en positiv overraskelse!

9. mars i fjor var planen å reise til Voss for å delta på NM del 1. Jeg hadde pakka bagen ferdig dagen før på grunn av tidlig fly dagen etterpå. Mamma og pappa hadde allerede reist opp til hytta på Brokke for å ha mindre reisevei på fredagen. Tidlig på fredag våknet jeg med feber og sår hals. Uflaks. Mamma og pappa dro hjem igjen og flyet gikk til Bergen uten meg. Jeg tenkte ikke noe mer på dette og begynner å trene igjen ei uke etter. Så ble jeg syk på nytt og gikk glipp av NM del 2 på Lillehammer. Dette var siste rennet for sesongen og fokuset ble nå på å starte opptreninga til neste sesong best mulig.

Fakta: Fakta Ingvild Sangesland Idrett: Skiskyting Klubb: Øvrebø IL Meritter: Blenylig nummer åtte og fem i senior-NM. 1. og 3. plass fra norgescupen i fjor, en 6. plass i junior-VM stafett, 1. plass NM-senior miks stafett og åtte NM-medaljer som junior.

Astmatrøbbel

Det skulle vise seg å bli lettere sagt enn gjort. Nye forkjølelser sto i kø ut hele sommeren og langt ut på høsten. Etter fire måneder nesten uten trening var jeg rimelig frustrert da jeg oppsøkte Granåsen legesenter i Trondheim i slutten av august. Det viste seg at jeg hadde gått med ubehandlet astma og at dette var grunnen til alle forkjølelsene de siste månedene.

Etter tre måneder med astmamedisiner var lungekapasiteten endelig på normalt nivå igjen i midten av desember. Jeg var kommet i gang med opptreninga og hadde holdt meg så å si frisk et par måneder. Et par tester på rulleskimølla på Olympiatoppen Midt-Norge viste også god framgang.

Etter en lang juleferie med mange gode økter på det nye anlegget på Sandrip var jeg klar for å endelig å stille på startstreken igjen. Første konkurranse på programmet var sprint. K20-21 og seniorklassen var slått i sammen denne dagen og 72 deltakere var påmeldt. Jeg åpnet kontrollert på første runde med 22. beste tid. Traff så alle blinkene på ligg etter litt ladekluss. Etter fullt hus på stå også gikk jeg ut på en 11. plass. I mål var jeg på 8. plass etter 3. beste langrennstid på siste runda. Kun sju sekunder fra sølvplassen.

Over alle forventninger

Søndagens fellesstart gikk også over alle forventninger. Etter å ha jobbet meg oppover i feltet endte jeg til slutt på en 5. plass. Dette er faktisk karrierebeste i et senior-NM for min del.

Det er godt at kroppen endelig spiller på lag igjen og at jeg har kommet i form så pass fort. Nå gjelder det bare å gjennomføre treninga videre med kvalitet og ha det gøy på trening. Så får tida vise om jeg klarer å gå fort på flere renn seinere i vinter!