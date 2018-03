Spennende oppløp i badminton

ASKER/BERGEN: Derfor var det knyttet spenning til helgens spill i Asker og Bergen. KBK hadde 27 spillere med totalt, og Mandal BK deltok med fire spillere. Men mandalittene hadde til gjengjeld beste U 13-spiller - Christer Andersen, som vant alle tre spill i Asker! Christer er stor og sterk, men spiller teknisk fin badminton og viser en stadig økende forståelse for det taktiske.

KBKs beste prestasjon stod 12-åringene Maja Morvik Kragholm og Selma Bjørnestøl Kvarenes for. De slo alle i damedouble, og viste spilleglede og kvalitet som gir KBK-trenerne tro på at det de driver med. Imponerte gjorde også Filip Bøhn. Han nådde tre finaler, hvor altså Christer Andersen stod i veien. Double med Sander Østhassel og mixed med Selma Bjørnestøl Kvarenes var lovende foran UBM.

Privat

Seniorspillerne samlet seg også i Asker, uten at alle de beste var med. Jim Ronny Andersen stilte opp i single og var ikke snauere enn at han fikk 2. plass. Om Jim holder seg skadefri, kan mye skje i lagfinalen over påske! I Bergen møttes U17-spillerne. Jonas Østhassel tapte semifinale i single og herredoublefinalen med Jonas Tønnessen. Middels spill begge steder, var oppsummeringen. Jonas Østhassel gikk også til finale i mixed med Marie Mørk, men det ble et knepent 18-21 tap.

Nevnte Marie fikk en fin tredjeplass i damesingle og damedouble med June Bøhn. Julie Abusdal fikk også en tredjeplass med makker fra Haugerud.

Privat

Var det viktig å gjøre en god generalprøve? Tja, noe av presset på å vinne i UBM er tatt bort. Favorittstemplet er gitt til noen andre. Det kan være greit å ta med seg for spente KBK'ere inn mot UBM og junior-NM som kommer om noen få uker.