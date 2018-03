NM-bronse til Kristiansand Volleyballklubb

FØRDE: Jentene fra Kristiansand startet bra, med tre seire og ble dermed puljevinnere og gikk videre til kvartfinale.

Til tross for litt sykdomsforfall i laget spilte de en god kvartfinale som de vant 2-0.

I semifinalen mot Sandnes ble det dessverre et knepent tap. De kjempet til siste slutt, men tapte 2-1 etter en meget jevn og spennende kamp.

Jentene var litt skuffet, men kom sterkt tilbake og leverte en flott bronsefinale. Der ble det 2-0-seier mot Strand-Ulv. KFUM Stavanger ble norgesmestre, og Sandnes tok sølvet.

På mesterskapets « All Star lag» kom Melina Skaara med som beste opplegger. På guttesiden deltok Kristiansand Sandvolleyballklubb og Dristug. De kom på henholdsvis 15. og 5.plass, og bidro til at Sørlandet fikk vist seg godt frem for resten av landet.

