KIK Lions vant sølv i Stavanger

STAVANGER: Det var en svært spent gjeng som reiste bort til Stavanger første helgen i november. 15 unge ishockeyspillere, hvorav to av dem var debutanter. De skulle delta på Stavanger Ishockeyklubbs Oilers Cup U13, Norges største turnering for 2005-modeller.

Klubben vår har dessverre ikke mange av dette årskullet, men i en stor klubb finnes det alltid en løsning. Spillere fra laget under ble med, og så fylte vi opp de få plassene som var igjen med spillere fra laget over, på disp. fra arrangøren.

Imponerende storstue

Fredag kom vi til Stavanger og ishockeyens storstue. Fire ishockeybaner på rekke og rad. Det er imponerende hva de har fått til i Stavanger, både med isflater og medlemsmasse, og hvordan de har blitt Norges største ishockeyklubb. Det gror svært bra i Kristiansand ishockeyklubb også. Vi har, per i dag, over 400 medlemmer, og er faktisk Norges nest største klubb i medlemsmasse.

Vel fremme gjør vi oss klare til vår første kamp mot Bergen. Følelsene ligger langt utenpå kroppen. Spillere og ledere er spente. Nervøse og glade på en gang. Hva venter oss? Etter en kort oppvarming blir vi hevet rett ut i det.

Flott turneringsstart

Kampen blåses i gang, alt vi har øvd på og lært på trening skal nå brukes. Det er full innsats fra første sekund, og kampen vipper frem og tilbake. Vi roter litt i byttene til å begynne med, løpende tutebytter er vi ikke vant til. Treneren vår coacher oss aktivt fra sidelinjen, pusher oss, og gir gode råd. Pucken suser frem og tilbake. Vi scorer mål, flere mål, og når dommer blåser av, har vi vunnet første kamp 5-2. Fantastisk!

Spillere og lagledere er helt i 100. Vi har vunnet den første kampen vår i turneringen. Begynnelsen på noe som skal vise seg bli en fantastisk helg.

Lørdag var det opp tidlig, vår første kamp denne dagen var klokka 9:00. Vi går til hallen, spiser frokost, og begynner oppvarmingen. Stavanger hockey viser virkelig at de har en velsmurt organisasjon, og alt ligger til rette for en flott arrangement.

Tøff kamp mot Stavanger

Vår andre kamp er mot nettopp Stavanger. Vi vet at Stavanger er gode. A-laget, de voksne elitespillerne, har jo vært overlegne i Norge de siste årene. Norgesmestre seks år på rad! Respekten lyser ut av øynene våre, men selvtilliten er skrudd opp mange hakk opp med gårsdagens seier. Kampen er i gang, og vi scorer første mål. 1-0! og så 1-1, 2-1, 3-1! Vi ledere med to mål. Er vi i ferd med å vinne vår andre kamp også?

Stillingen kan fort snu i hockey. 3-2, 3-3, 3-4. Et og et halvt minutt igjen av kampen, og vi ligger plutselig under! Kan vi greie å kjempe oss tilbake? Ja, 4-4. Vi er med igjen. Det ble et utrolig spennende siste minutt, hvor vi var nærmest seier. Men det ble et nytt respektabelt resultat.

Dansk dynamitt

Vår tredje kamp var mot noen vi aldri hadde spilt mot før. Gentofte Stars fra Danmark hadde imponerende resultater fra sine første to kamper. Dette var et meget godt lag, og vi merket fort de hadde god kontroll og organisering på de «flytende» byttene. Vi fikk høre at denne, for oss spesielle, form for bytting av spillere på isen blir kalt «danske bytter», og noe de er vant til fra serien.

Kampen blåses i gang. 0-1, Gentofte stars leder. Spillet bølger frem og tilbake. Lite overtak til Gentofte. Men så snur vi kampen, 1-1, 2-1! Vi leder etter første periode! Andre periode blåses i gang. Gentofte utlikner raskt til 2-2. Lenge holder denne stillingen seg. Men så midtveis i perioden rakner det litt for oss. I løpet av ett minutt blir det 3-2, 4-2, 5-2, 5-3, er vi på vei tilbake i kampen? Vi setter inn en sluttspurt, men dessverre får vi en imot på slutten og kampen ender 6-3 til Gentofte Stars. På tross av tap har vi spilt vår beste kamp.

Etter flotte prestasjoner i de innledende kampene, er vi nå klare for semifinale. I semifinalen møter vi Stavanger Unicorns. Et rent jentelag som er ubeseiret i turneringen så langt. Vi føler vel fortsatt at vi drømmer litt. Vi ser de store pokalene de tre beste lagene får som premie. Er dette virkelig innenfor rekkevidde?

Guro Wasland

God jenterekruttering

Det gror virkelig godt i jentehockeyen for tiden. Mye godt arbeid blir lagt ned. Blant de yngre er det nå faktisk hele ti rene jentelag og egen serie JU10. Fem av disse er fra Stavanger. Kristiansand Ishockeyklubb rekrutterer også godt for tiden, og har et lag med mange spillere med i den serien. Vi har også med oss tre jenter i denne turneringen, og alle disse bidrar meget sterkt. Ekstra gøy for våre jenter å møte et rent jentelag.

Nervøs start, men så på en retur etter fire og et halvt minutt scorer vi 1-0. Kampen har stor spenning. Iskrigerløvene står frem. Jentene presser i perioder og har store sjanser. Spillet bølger frem og tilbake, vi har også store sjanser. Føles som om neste mål vil avgjøre mye. Blir det 1-1 eller 2-0? Spenningen og nerven holder seg til siste minutt, og når kampen blåses av, står det 1-0. Seieren er vår! Vi er i finalen. Drømmen om finalekamp på full bane i DNB Arena har gått i oppfyllelse.

Vi flytter over til DNB Arena hvor Oilers-kaptein Forsberg kommer inn i garderoben, og har en pep-talk og ønsker oss lykke til i finalen. Rett før finalekampen spiller Stavanger U18 Elite kamp mot Lillehammer. Da får vi ytterligere et bevis for alt det gode arbeidet som legges ned i Kristiansand Ishockeyklubb. En av spillerne på Stavanger er fra Kristiansand, og har spilt på de aldersbestemte lagene til KIK helt til inneværende sesong.

Guro Wasland

Underdogs i finalen

Vi må jo innrømme vi kom på banen som underdogs i denne finalen. Lyderhorn, som var finalemotstander, slo ut vår tidligere puljemotstander Gentofte Stars på vei til finalen. Kan KIK-løvene overgå seg selv? To raske Lyderhorn-mål i det fjerde spilleminutt. Løvene kjemper heroisk. Ti minutter går, redusering 1-2! Et lite håp melder seg igjen. Men finalemotstanderne er et veldig godt lag. Får inn noen raske scoringer. Tre raske mål på ett minutt. Og så står det 1-6 til pause.

Treneren holder en god pep-talk i den korte pausen. 20 sekunder inn i andre periode scorer vi 2-6. Stavanger skriver i cuponline: «Sørlendingene har samlet troppene i pausen, og er tydelig klare for å gi det et forsøk!». Men Lyderhorn blir for sterke, når vi i tillegg må ta noen sjanser fremover på slutten, renner målene fort inn. Lyderhorn vinner finalen 11-2. Gratulerer!

Vi vinner sølv. Etter at skuffelsen over finaletapet synker, kommer seiersfølelsen tilbake. Vi har levert en kjempegod innsats og meget god turnering. Vi ser stoltheten lyse i øynene til spillerne når Oilers-kaptein Forsberg deler ut individuelle premier, og vi får den store sølvpokalen. Denne skal bli gøy å komme tilbake til Kristiansand med. Klubbledelsen må virkelig skaffe seg et glassmonterskap nå for premiesamlingen.

Guro Wasland

Uforglemmelig helg

Gratulasjonene strømmer inn, og det hele er blitt en uforglemmelig helg for spillere, trenere og foreldre. De to som spilte sine første hockeykamper, med like mye spilletid som de mer erfarne, har virkelig fått en flying start. Foreldrene ser at det jobbes godt i klubben med rekruttering, og nye spillere blir ivaretatt på en god og profesjonell måte.

Kjenner du noen som har lyst og kan tenke seg å prøve ishockey, er de hjertelig velkomne i Kristiansand Ishockey Klubb (KIK). Vi garanterer mange flotte opplevelser og stor mestringsfølelse.