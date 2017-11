Jeg gjorde virkelig det jeg beste jeg kunne i EM, og samtidig kjenner jeg at jeg har enda mer å gi. Spesielt da i benkpress og dips. Nå gleder jeg meg bare til å starte ny oppkjøring til VM på Muscle Beach Venice Recreation Center i Los Angeles i august 2018. Jeg digger å jobbe mot et konkret mål.

Til årets EM i Legacy Gym i Trondheim hadde jeg et 12 ukers program. Et meget krevende program, synes jeg. Den ene uken trente jeg hele kroppen og alle øvelsene to ganger fordelt på fem dager med høye repetisjoner, 20-39 stykker. Det innebar det også spensthopp - på kasse og trappehopp. Uken etter var det tyngre løft og få repetisjoner, 2-8 stk, her ble det spensthopp med vektvest og annet.

Jeg følte meg godt forberedt til denne mesterskapet. Jeg er superfornøyd med å klare bedre prestasjoner enn det hårete målet jeg og Christian, min coach og samboer satt for 12 uker siden. De to månedene før EM var jeg ganske nervøs, og jeg prøvde å dempe presset jeg satte på meg selv.

Jeg visste at det ville holde hardt å slå den svenske storfavoritten og regjerende mester, men jeg var innstilt på å gjøre mitt aller beste. Jeg forventet av meg selv å sette ny pers i alle øvelsene. Treningsopplegget jeg har fulgt den siste tiden har vært tøft, men jeg har også blitt sterkere. Vektmessig var alt også under kontroll (les: min samboer Christian forteller hva jeg skal spise og drikke...) Jeg er veldig heldig som har en samboer og coach i same person. Jeg hadde aldri klart dette uten ham. Christian er er den mest kunnskapsrike, rolige og beste fyren jeg kjenner.

Fakta: Fitness five Om å gjøre å klare så mange repetisjoner som mulig på 100 sekunder med vekt prosentvis av egen kroppsvekt Damer/ menn Knebøy: 100/150 Benkpress: 70/100 Pull ups: kroppsvekt Markløft: 130/180 Dips: kroppsvekt

God EM-start

Første øvelse var knebøy som er en av mine favorittøvelser. Jeg hadde satt et mål om 55 repetisjoner, så da dommeren sa at jeg klarte 57, holdt jeg nesten på å glemme hvor sliten jeg var. Jeg kunne nesten ikke gå etterpå pga melkesyre i lårene. Jeg måtte sykle litt for å løse opp muskulaturen før neste øvelse.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

I benkpress har jeg mye å hente på teknikken. Jeg har liksom ikke helt «knekt» benkpresskoden ennå. Selv om jeg tangerte rekorden min på 33 repetisjoner, hadde jeg lite «trøkk» i kroppen og jeg holdt grepet altfor smalt. Jeg hadde forventet mer av meg selv, men det stemte ikke helt i konkurransen. Jeg har hatt en del vondt i skuldrene min den siste tiden, og i tillegg er dette min svakeste øvelse.

Se video av benkøvelsen her:

Den tredje øvelsen var pull ups. Her ble det 32 repetisjoner og ny pers. Skikkelig fornøyd her!

Se video fra pull ups her:

I markløft, som er min favorittøvelse, fikk jeg 56 repetisjoner. Vi hadde her satt 55 som et mål, selv om vi på konkurransedagen mente jeg burde gå for 60 reps. Jeg fungerer bra med å ha konkrete mål å strekke meg etter og siden knebøy gikk bedre enn forventet, tenkte vi «hvorfor ikke?»

Se video av markløft her:

Jeg måtte sykle litt og ut å gå for å bli kvitt krampene i bena også etter markløft-øvelsen. Heldigvis fikk jeg massasje også, og det hjalp godt.

Før den femte og avgjørende øvelsen lå jeg fem reptisjoner bak førsteplassen. Jeg visste at den svenske lederen er meget god i dips, så her måtte jeg virkelig overbevise om jeg skulle avansere.

Se video fra dips her:

Solid pers sammenlagt

Jeg måtte ha 22 repetisjoner for å nå målet mitt på 200. Jeg gjorde 30 fikk ny PR og sum 208. I NM fikk jeg 181, så jeg forbedret meg med 27 reps og er superfornøyd med det. At jeg manglet 23 repetisjoner på å slå den svenske vinneren Lena Lindberg (som klarte 230 repetisjoner) bare motiverer meg til revansj. Hun er tre år eldre enn meg, og forhåpentligvis møtes vi i VM neste år.

Privat

Jeg ble beste jente i tre av fem EM-øvelser ( knebøy, pull ups og markløft)

Å se at andre setter seg mål og gjennomfører, inspirerer meg. Uansett om det gjelder trening eller andre ting. Jeg liker ordtaket «Enten går det bra eller så går det over».

Satser på VM-medalje

Det er digg å vite å vite at hvis jeg bare øver godt nok, så får jeg til det jeg vil. Og at «det er i hodet det sitter» for å få ut alt man er god for. Fram mot VM er målet å forbedre meg først og fremst i benkpress og dips. Jeg vil også øke tempo på knebøy og markløft. Drømmemålet er å klare 60 repetisjoner. Christian og jeg legger opp treningen med mål om å klare 245 reps i august. Klarer jeg det antallet i VM, bør det bli medalje.

Les også:

Vil bli norgemester i fitness five

Norgesrekordene har gitt meg blod på tann

Endelig norgesmester i fitness five