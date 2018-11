Jeg har stort sett alltid drevet med idrett. Spilte fotball fra jeg var sju til jeg var 18 år. Prøvde meg også noen år i friidrett. I fotballen starta jeg først på det lokale idrettslaget AMIL, så på Express jentelag på Fevik fra ungdomskoletrinnet. Jeg var noen år på kretslag, regionslag og fikk være med på Talentleir i Elverum da jeg var 14 år, der de tok ut aldersbestemte landslag etter endt treningsuke. Jeg kom ikke med der.

Fakta: Fakta Mona Jørgensen, 38 år. Født og oppvokst på Sagene, mellom Arendal og Tvedestrand. Høyde/vekt: 171 cm/71 kg (off season) og ca 60 kilo i konkurranse Meritter: 2014: Athletic fitness - 5.plass Fredrikstad Open og 4. plass NM. 2017: 1.plass Sandefjord Open, 1. plass NM, 3. plass nordisk og 11. plass i senior-VM. 2018: 1.plass NM, 1. plass tyngre classic og 2. plass nordisk.

Privat

Da jeg var rundt 20 år, fikk jeg øynene opp for treningsstudio og fant glede i å løfte tunge vekter. I 2010 flyttet jeg til Oslo på grunn av jobb og meldte meg inn i et treningssenter der. Der traff jeg en personlig trener jeg benyttet meg av og det var hun som inspirerte meg til å stille i konkurranse første gangen, etter at jeg så henne vinne NM i bodyfitness i 2013.

Fin VM-erfaring

Etter en hard første sesong tok det tid å finne ny motivasjon igjen. Etter et par år var jeg klar og vant mitt første NM-gulli fjor. I VM samme året ble jeg imidlertid altfor liten i forhold til konkurrentene og kom på sisteplass.

Privat

Jeg er veldig glad jeg fikk være med å prøve meg og sitter igjen med fin erfaring og fikk kjenne på hvordan nivået på toppen er. Etter en sesong over all forventning fikk jeg ny motivasjon til å kjøre på igjen etter knappe seks måneder konkurransepause. 2018 har også vært en bra sesong for meg. Jeg liker alle stegene i forberedelsene frem mot konkurransen. Dietten, planlegging av måltider, trening, arbeid ved siden av m. m. Jeg har ingen andre å ta hensyn til akkurat nå, og det gjør at jeg kan ha alt fokus på forberedelser frem mot konkurranse.

Trener fem-seks dager i uka

Jeg er et konkurransemenneske og blir da drevet av et ønske om å vinne, men den største konkurrenten er meg selv. Det er meg selv jeg konkurrerer mot når jeg ikke er på diett og jeg jobber alltid for å bli en bedre versjon av meg selv. Off season trener jeg fem-seks dager i uka og spiser nok mat. Jeg teller ikke kalorier, men prøver å lytte til kroppen og gi den et bra grunnlag for å bygge seg sterk igjen. Frem mot konkurranse er det ikke noe hokuspokus. Kaloriunderskudd med kun ren mat.

Privat

Riktig sammensetning av protein, karbohydrater og fett for en jevn nedgang i fett. Det skiller rundt 10-12 kilo på sceneform og off season-kroppen. Jeg er ikke ferdig med denne sporten ennå, men nyter for tiden at det er off season og er klar for å bygge meg opp både mentalt og fysisk frem mot neste sesong. Det er bare meg som vet nøyaktig når det blir.