Arendal styrker trenerteamet

ARENDAL: Målet er blant annet en forsterket satsing på spillerutvikling. To nyansatte kommer inn i trenerteamet fra 3. januar, samtidig som Roger Risholt og Frank Bredal får litt andre roller kommende sesong.

* Mikkel Bjørnstad blir ny juniortrener. Han blir ansatt på heltid og skal også arbeide med spiller- og trenerutvikling i nærområdet.

* Thomas Gill blir ny keepertrener. Den tidligere landslagskeeperen fra Grimstad har i år hatt ansvaret for keeperne i Lillestrøm, men skal nå jobbe med keeperne i Arendal Fotball.

* Roger Risholt blir heltidsansatt i klubben som ny assistenttrener for A-laget.

* Frank Bredal fortsetter også som en del av trenerteamet rundt A-laget.

Steinar Pedersen har håndplukket sine nærmeste medarbeidere og er svært fornøyd med teamet han nå har satt sammen.

– Roger bidrar med sin spillererfaring og gode fotballforståelse. I tillegg har han jobbet svært godt med G19-laget det siste året. Samtidig har jeg ønsket en assistenttrener på heltid, og Roger hadde lyst til å påta seg det oppdraget. Det er jeg glad for, sier Steinar Pedersen.

Mikkel Bjørnstad er en ung trener som Steinar Pedersen ble kjent med gjennom arbeidet med aldersbestemte landslag før han kom til Arendal Fotball. Han har bakgrunn fra klubber som Lillestrøm og Skeid, men kommer nå fra et engasjement som assistenttrener for Eidsvold Turn. Han har også hatt oppdrag for de aldersbestemte landslagene.

– Jeg ser frem til å jobbe med spillerutvikling i Arendal, og jeg ser også frem til å jobbe tett sammen Steinar og resten av trenerteamet rundt A-laget. Arendal er en spennende klubb, og det er attraktivt å være med på denne utviklingen. Samtidig ser jeg frem til å kunne jobbe med fotball på heltid, sier Mikkel Bjørnstad som inntil nå har jobbet som lærer ved siden av fotballengasjementene.

Steinar Pedersen er også svært godt fornøyd med at Thomas Gill blir en del av trenerteamet, med særlig ansvar for oppfølging av keeperne i klubben. I tillegg til å ha spilt A-landskamper for Norge, har han også erfaring fra klubber som Brann, Vålerenga, Jerv, Aalborg, Sturm Graz, Duisburg, København, Ayr United, Fredrikstad, Start og Strømsgodset.

– Jeg har ønsket å styrke trenerteamet med en keepertrener som kan være til stede på alle treninger, og Thomas er både lokal og svært godt kvalifisert, konstaterer Steinar Pedersen.

Beate Mathisen fortsetter som koordinator rundt A-stallen, og Fredrik Nett vil også fortsette som fysioterapeut og medisinsk ansvarlig.