Øyvind og Robin har tent en gnist i KIF

KRISTIANSAND: KIF banket Haugaland 28–23 og Kragerø 35–23 på bortebane i sesongstarten i 2. divisjon. Nå er det en optimistisk KIF-gjeng som tar imot Viking HK hjemme i Gimlehallen søndag 30. september. Trenerduoen Robin Rosander Haugsgjerd og Øyvind Skjeggedal håper mange kommer for å se «nye» KIF i aksjon. – Sett ballen i mål og kjør hjem, roper KIFs nye hovedtrener Robin Rosander Haugsgjerd og veiver med armene.

Det er bånn gass på hver KIF-trening, seks dager i uka. Tempoet er høyt, svettene siler, det terpes på trekk og spillerne piskes hele tiden videre. For det jobbes hardt i sørlandsklubben om dagen. Skuffelsen etter nedrykk i 2. divisjon er et tilbakelagt kapittel. Nå bygges sten på sten.

Privat

– Målet er å bygge en kultur der vi skal krige på trening for å bli bedre. For skal du bli god, må du trene, slår hovedtreneren fast.

Lang merittliste

De nye trenerne, Haugsgjerd og Skjeggedal, er begge kristiansandere og ikke så gamle karene, henholdsvis 29 og 31 år. Men begge har allerede lang trenererfaring.

Haugsgjerd, som selv har en fortid som elitespiller i KIF, flyttet til Nærbø der trenervirksomheten etter hvert tok mer og mer av tiden. Her fulgte han den samme guttegjeng fra de var tolv til tjue år. De vant PW-Cup (Peter Wessel Cup regnes som uoffisielt NM for aldersbestemte lag 12 til 18 år) fem ganger, Postenserien for 14-åringer, Bringserien med G16 og Lerøyserien med G18, samt NM-gull med G20. På seniornivå loset han Nærbø-herrene gjennom 2. divisjon til 1. divisjon til eliteserie.

Vil du skrive om deg selv eller for din klubb? Rune Stensland, Fædrelandsvennens produktsjef for Lokalsporten, ønsker bidrag fra utøvere og klubber velkommen! Ta direkte kontakt med Rune på en av følgende:

– Mange spør meg hvorfor jeg sluttet nå da Nærbø kom i elite. Målet vi hadde satt oss var å nå eliteserien i 2020, men det klarte vi to år før. Men jeg hadde brukt ni år på laget og følte jeg hadde gjort mitt. Samtidig ønsket jeg å flytte på meg. Jeg var samtidig i samtaler med KIF som var villig til å gjøre endringer, det trigget meg til å komme tilbake til hjembyen, sier suksesstreneren.

Finn Sverre Lislevand

Mens Haugsgjerd har vært gutte- og herretrener, har Skjeggedal engasjert seg på spinnesiden. For ti år siden var han var i tospann med Kjell Olav Aa for Randesund J18. Siden har han holdt seg i AK-28, der han året etter startet med J15 (95-årgangen) og ble hjelpetrener for damelaget sesongen 2011/12. To ganger har han tatt AK-jentene til Lerøyserien, både med 95/96-årskullet og sammen med Ole Terje Kristensen og Mette Sjøkvist med 96-gjengen. På det meste trente han fire lag. Denne sesongen er det «bare» tre lag, AKs damelag i 2. divisjon, AK J15 og KIF-herrene.

Finn Sverre Lislevand

- Ikke stor, men god grunnstamme

Mange spillere sluttet i KIF etter forrige sesong. Øyvind Frigstad og William Fiala Gjermundnes forsvant til eliteserien, henholdsvis Runar Sandefjord og ØIF Arendal. Simen Neset, Johannes Jåsund, Sindre Rosseland Sørli, Aleksander Halkjelsvik Aabel og Erik Sørensen gikk til Randesunds 2. divisjonslag, Simen Gården Aanjesen og Kristian Norvik Thyssen flyttet og Stig Abrahamsen kom aldri tilbake etter kneoperasjon.

Finn Sverre Lislevand

Inn kom Jon Robertsen, rutinert høyreback fra Haugaland, og to nye venstrebacker i Petter Johansen fra Greipstad og danske Fredrik Sorth Petersen fra Horsens. Samtidig er Adin Sehovic tilbake i mål etter flere skadeavbrekk forrige sesong. Det samme er playmaker og midtback Mathias Christiansen. Grunnstammen teller 16 spillere. I tillegg hospiterer eldre guttespillere fra flere av byens klubber, noe hovedtreneren mener er viktig for fremtid rekruttering.

Finn Sverre Lislevand

God start for toppscorer

– Vi har fått ny giv etter en tung vårsesong, men har klart å legge det bak oss. Og så trener vi bra, forteller Sebastian Schultz Hansen.

Finn Sverre Lislevand

Den målfarlige bakspilleren fortsetter å banke inn mål. I seriens to første kamper har han et snitt på 9.5 scoringer per kamp, noe som plasserer ham blant de fire toppscorerne i divisjonen så langt. Som førstedivisjonsspiller forrige sesong ble det 10. plass med 112 mål, til tross for at han måtte stå over fire kamper på grunn av skade.

Tenker langsiktig

Mange gode lag kjemper om opprykk i sesongens 2. divisjon. Men trener Haugsgjerd er mer opptatt av det langsiktige perspektivet. At forhold som vinnermentalitet, organisasjon og treningskultur er på plass for å unngå at KIF blir et jojolag. Han er heller ikke så opptatt av hvem som er motstander på den andre banehalvdelen.

Finn Sverre Liselvand

– Vårt fokus er hvordan KIF skal fremstå og da er det ikke så nøye hvem vi spiller imot. Vi skal ha fokus på oss selv, sier han.

Finn Sverre Lislevand

Søndag venter første hjemmekamp, mot Viking HK. Siddisene får bryne seg på sørlendinger allerede dagen før, mot Randesund i Sukkevannhallen. For byrivalene i Sørlandets hovedstad blir første lokaloppgjør onsdag 3. oktober i Idda Arena og siste seriekamp 31. mars på Sukkevann. Da vil det vise seg hvem som er storebror i byen.

Lokale 2. divisjonskamper for herrer de nærmeste dagene:

Lørdag 29. september, kl. 14.00, Sukkevannhallen, Randesund-Viking HK.

Søndag 30. september, kl. 13.00, Gimlehallen, KIF-Viking HK.

Onsdag 3. oktober, kl. 20.00, Idda Arena, KIF-Randesund