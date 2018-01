Start G16 ble agdermester

KRISTIANSAND: Start G16, som til daglig trenes av Vlado Arbecik og Per Erik Andersen, delte laget sitt i to jevne grupper. Start 1 gikk hele veien og vant hele Agdermesterskapet med en overbevisende 3-1 seier over RIL i finalen.

Start 2 besto av følgende spillere: Vetle Berg Olsen, Simen Frigstad, Adam Eftevaag, Marius Framnes, Raheem Grundekjøn, Ole Kristian Frigstad, Andreas Haraldsen, Xialong You (skadet, coach for anledningen) og August Fredriksen. Start 2 leverte en overbevisende puljeseier med tre seire og 16-0 i målforskjell.

Åttedels- og kvartfinale ble også forsert uten problem. Uheldige omstendigheter med skadet keeper og to spillere med feber og ingen innbyttere gjorde at det etter hvert ble tungt og i semifinalen var det stopp mot RIL (tap 3-5). En respektabel delt 3.plass!

Målrike kamper

Start 1 leverte en solid puljeseier med 7-1 over Valle (Mål: Jakob 4, Truls 2, Jonas 1), 7-0 over MK (Mål: Preben 3, August 1, Jakob 2, Herman 1), 9-2 over Tveit (Mål: Truls 1, Herman 1, Jakob 2, Harald 2, August 1, Preben 2).

En lang og hard vei i finalespillet var i gang og laget møtte meget god mostand i alle kampene. I åttedelsfinalen vant Start komfortabelt 3-0 over Vigør (Mål: Truls, Preben, August).

I kvartfinalen møtte Start et heltent Arendal-lag, og dette ble en jevnspilt affære med godt spill og to gode lag hvor det bølget frem og tilbake med sjanser til begge. Arendal tok ledelsen 1-0 ,men Start utlignet like etterpå med scoring av Jonas Larsen Soldal.

Start havnet så under 1-2, men viste styrke og utlignet nok en gang. Preben Hille satt inn det viktige 2-2 målet. Det ble ikke flere mål og det gikk mot straffespark-konkurranse. Tre skudd til hvert lag: Jakob satte det første sikkert, Arendal bommer så på sitt. Preben hadde sjanse til å øke 2-0, og YESS! Arendal satte sitt andre, 2-1.

Det hele skulle avgjøres, hvis Start scoret, gikk laget til semifinale. Harald Jørgensen skred frem, alle som så Jørgensen gå for å legge ballen på krittmerket så en iskald spiller, sikker som banken. 3-1 og Start vant denne tette og velspilte bataljen.

Møtte Vindbjart i semifinalen

I semifinalen sto Vindbjart på motsatt banehalvdel, skulle det bli stopp mot kryddergjengen fra Vennesla? Laget ble ledet av tidligere toppspiller Jon Hodnemyr. Et velspillende og godt Vindbjart nådde aldri opp til toppnivået sitt og måtte til slutt se seg slått 7-1 av et veldig solid Start-lag. Målscorere i semien var: Jonas, Herman 2, Preben 2, August, Jakob.

I finalen sto Randesund G16 på motsatt banehalvdel. Laget som det opp gjennom har blitt kjempet mange durabelige oppgjør mot. To velspillende lag begynte kampen med høyt tempo og godt spill. Begge lag sto høyt og ønsket å score, det var tydelig at begge lagene ville vinne.

Slo erkerivalen i finalen

Start spilte sikkert og gikk tidlig opp i en 2-0-ledelse, etter mål av Jakob og August. Etter dette kontrollerte Start kampen og hadde fått et lite overtak, det bølget frem og tilbake, men Start spilte sikkert og bra. RIL utlignet med fire minutter igjen å spille og plutselig var det kamp igjen.

På dette kritiske tidspunktet holdt coach Wangerud seg rolig på sidelinjen og gjorde noen taktisk gode bytter. Med halvannet minutt igjen satte Start inn 3-1 ved Preben og Start vant dermed finalen i Agdermesterskapet 2018.