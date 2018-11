Idrettsstipend til Kristiansand-trio

Fabian Weinberg (17), diskos

Fabian representerer Kristiansand Idrettsforening og har slått norsk aldersrekord i 2017 og 2018 i to vektklasser. I 2018 satte han årsbeste i verden i 17-årsklassen. Han tok sølvmedalje under eropeisk ungdoms-OL i 2017 og under EM U18 i år, samt gullmedalje i NM U20 og 4. pass i nordisk U20. Fabian har vunnet alle nasjonale stevner i 2018 og har gode plasseringer internasjonalt. Neste sesong skal han opp en vektklasse i diskos og satser på pallplass i EM U20.

Julie Gudim Bjerkås (16), sportsdans

Julie går på KKG toppidrett innen sportsdans og representerer Kristiansand Danseklubb. Hun har vært norgesmester åtte ganger og har representert Norge i internasjonale mesterskap, EM og VM. Karrierens foreløpige høydepunkt er 3. plass i EM og 7.plass i VM ungdom 2017. Sammen med sin partner Ole Thomas Hansen er hun rangert som Norges tredje beste par i "Voksen standarddans" og fjerde i "Voksen Latin". Julie reiser utenlands for å arbeide med de beste trenerne.

Oskar Sødal (23), roing

Oskar representerer Kristiansand Roklubb og trener på elitenivå med landslaget. Han studerer både ved UiA og UiO, og er en del av Roforbundets utviklingsgruppe. Oskar tok sølvmedalje i NM lettvekt singlesculler og 5. plass i NM tungvekt singlesculler i 2018. Internasjonalt har han rodd lettvekts dobbeltfirer som ga bronsemedalje i World-cup, 6. plass i EM og 8. plass i VM. Sesongens mål er minst én medalje i enten verdenscup, EM eller VM, samt vinne NM-gull og kongepokal.