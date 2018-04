Arendal raknet på hjemmebane

ARENDAL: Hjemmelaget dominerte i ballbesittelse, men fremstod tannløse, nonchalante og ufokuserte. Derfor klarte Stjørdals-Blink å snu kampen, til tross for at Arendal ledet 2-0 da det gjenstod 10 minutter av oppgjøret.

Mattias Andersson var ikke nådig med prestasjonen han opplevde på Norac stadion søndag ettermiddag:

– Det er flaks at vi leder 1-0 til pause, og det er fortjent at vi til slutt taper 2-3, sier Arendal-treneren.

Uforståelig

At han var skuffet etter oppgjøret, er et understatement. Han var oppgitt, lei seg, frustrert, overrasket og rystet.

– Det er helt uforståelig at så mange gode spillere sammen kan levere en så svak prestasjon, fastslår han.

Arendal var storfavoritt på hjemmebane mot de nyopprykkede trønderne. Og Arendal dominerte også fra første spark på ballen. Men det manglet fremdrift, balltempo, fantasi og gjennombruddskraft. Til gjengjeld skapte Arendal nok av farligheter - foran eget mål.

– I begynnelsen av 1. omgang gir vi bort to-tre gigantiske målsjanser med ukonsentrert og naiv balltrilling rundt egen 16-meter. Det er ikke slik vi skal spille, og vi gjør ting vi aldri har trent på og aldri har hatt til hensikt at vi skal drive med. Det er en klar indikasjon på at vi undervurderte motstanderen i denne kampen, og da får du til slutt som fortjent, konstaterer Mattias Andersson.

– Spillerne fikk en veldig klar beskjed i pausen om at vi måtte opp mange hakk, men dessverre fikk jeg ikke den responsen jeg håpet på ute på banen, erkjenner han.

To lyspunkter

På en meget skuffende dag var det likevel to lyspunkter som viser potensialet i årets Arendal-utgave:

Arendal tok ledelsen etter 25 minutter. Thompson Ekpe spilte Rasmus Lynge Christensen igjennom, og dansken viste fin kropps- og ballbeherskelse da han fikst rullet ballen i mål.

Jens Kristian Skogmo kom frem på høyrekanten etter rundt 70 minutter. Han slo inn i boksen der Fabian Ness raget høyest og headet sikkert i mål.

Det var altså høy klasse på selve scoringene, men ellers var det altfor mye som manglet. Riktignok hadde Arendal flere store sjanser som ble misbrukt på stillingen 2-0, og Wilhem Pepa fikk også korrekt annullert et mål for offside - så det var rikelig med muligheter for at Arendal kunne avgjort kampen lenge før slutt, til tross for at det manglet mye spillemessig.

Intervju etter kampen:

Med ett poeng etter to serierunder, er det ingen tvil om at Arendal har fått en skuffende seriestart.

– Vi må lære av dette og vinne bortekampene som venter oss for å hente inn igjen de poengene vi har gitt bort, konstaterer Mattias Andersson.

ARENDAL - STJØRDALS-BLINK 2-3 (1-0)