Bjarne Wasland til minne

Bjarne Wasland forlot livets arena 29. januar 2019. Han ble 82 år gammel. Han var født 28. november 1936 og vokste opp i Kristiansand. Familien og FK Vigør var hans store lidenskap gjennom hele livet. Yrkesmessig holdt Bjarne seg tett på fotballen i mange år. Han var for eksempel utdannelsesleder/saksbehandler i Idrettskretsen i årene 1975–1980 og forretningsfører/daglig leder av Agder Fotballkrets i årene 1980–1989. Bjarne var også knyttet til Lumber i en rekke yrkesaktive år.

FK Vigør

A-lagsdebut som 13-åring

Han meldte seg inn i FK Vigør i 1948, og debuterte på klubbens A-lag allerede i 1951, kun 13 år gammel. Reglene for tidlig debut som seniorspiller var noe annerledes på den tiden. Allerede i 1952 fikk han sitt første verv i FK Vigør, da han ble valgt inn i klubbens vintersportskomité. I årene som fulgte kombinerte Bjarne egen spillerkarriere som spiss på klubbens A-lag med diverse tillitsverv i klubben og løpet var lagt for et svært langt engasjement. Det ble ca. 240 kamper for FK Vigørs A- lag, og han la opp som spiller i 1966. Han fikk statuetten for ti sesonger på A-laget i 1964 og klubbens gullmerke for sin innsats allerede i 1975. Det kan også nevnes her at han ble utnevnt til klubbens æresmedlem i 1986.

Mange verv

Bjarnes kjærlighet for FK Vigør kjente ingen grenser. I alle år fra 1952 og nesten fram til dags dato har han et eller annet verv i klubben. Han var den som satt lengst som Vigørs formann, og hadde ni perioder i sjefsstolen. I mange av disse periodene hadde han flere roller/verv samtidig.

Han var for eksempel sterkt delaktig da Vigørhallen så dagens lys i 1977, han jobbet med klubbens bingo i en årrekke, var kursholder internt for framtidige trenere, var klubbens A-lagstrener i flere perioder, var klubbens oppmann, styremedlem og leder av FK Vigørs junioravdelingen og meget sentral da klubben etablerte seg som bydelsklubb på Grim/Tinnheia /Hellemyr området fra ca. 1970 og i årene som fulgte. Bjarne har virkelig satt sine dype spor i en klubb han satt aller høyest av alle, og vi kan med rette si at Bjarne betydde veldig mye for FK Vigør, men klubben betydde også masse for Bjarne.

Bjarne var en sterk og visjonær leder i alle sine år. Det er litt vemodig å tenke tilbake på at trioen som ledet Kristiansand-fotballen i sine respektive klubber i mange år på slutten av 1900 tallet i FK Vigør og IK Start, nemlig Bjarne Wasland, Sverre Hornes og Erik Stallemo, nå er borte alle sammen. Dette var fotballprofiler og sterke menn med sterke meninger.

Mr. Vigør

Bjarne er med rette kalt Mr. Vigør. Hans klokskap, gode humør og evnen til alltid å finne løsninger på enhver utfordring er det mange som vil savne i klubben fra vestsiden av byen. Bjarne var et medmenneske som brydde seg, og helt til det siste var han levende opptatt med alle og alt som foregikk i klubben. Dessverre spilte ikke helsa helt på lag med ham de siste årene, men interessen for FK Vigør forsvant aldri. Han fulgte FK Vigør på hjemme og bortebane så lenge han klarte det.

Vi er mange som står i stor takknemlighet til en sann fotballvenn nå som han har gått bort og vi lyser fred over Bjarne Wasland sitt minne.

Fotballhilsen fra gode Vigørvenner.