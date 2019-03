Stor aktivitet på Åros Ridesenter

SØGNE: Rundt 20 ivrige elever deltok på «Grønt-kort» kurs, som er et grunnleggende kurs for å kunne delta i konkurranseridning. Det var både teori og praksis rundt hest, sikkerhet og reglement. Alle elevene besto prøven med glans.

For de litt mer uerfarne rytterne var det senterets faste «Drop in» som er ponniridning for alle, lørdager 11.30-12.30. Her deltok rundt 25 barn med ivrige foreldre som hjalp velvillig til.

Ella Fiskå (8) koste seg på ponnien Bobby og tok seg etterpå tid til å hilse på stallkatten, hønene og minigrisen Miss Piggy.

Privat

Ella er bitt av hestebasillen og ønsker å være mer med hester. Her på Åros kan alle komme innom når de ønsker. Ella trives på Åros og liker å se på og kose med hestene.

I tillegg til arrangementene var det mange som var ute og trente hestene sine. Et syn bare å se på samspillet mellom hest og rytter! Alle hestene må trenes hver dag. Det er en fin gjeng både barn, unge og voksne som tilbringer nesten hele uka på senteret. Her er det et godt miljø for alle og vi har plass til flere.

