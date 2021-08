Søgne på tabelltopp etter målfest

SØGNE, KRISTIANSAND: I sol og fantastiske fotballforhold vant Søgne solid mot Kvinesdal foran rundt 100 tilskuere, men slet likevel med å hamle opp med motstanderen.

Vertene tok tidlig kontroll og viste publikum at de ønsket å satse offensivt. Laget hadde et par tidlige halvsjanser, før Jakob Netland forserte langs høyresiden og la høyt inn i feltet, der Magne Karlsen hadde plassert seg i god posisjon. Magne headet ballen i mål etter ni minutter, hans andre hodemål på to seriekamper.

Publikum var da innstilt på at Søgne skulle «male» videre, men dette skjedde ikke. Fra å dominere banespillet, ble Søgne passive, og tempoet gikk ned. Kvinesdal lå lavt og var aggressive, og frustrerte tydelig hjemmelaget. Etter 21 minutter fikk Kvinesdal en av få sjanser. Et ufarlig frispark midt i banen endte med en høy ball inn i feltet, som keeper Fredrik Repstad Hansen var uheldig å bokse i eget nett etter 21 minutter. Etter dette ble resten av omgangen sjansefattig og med svakt spill fra begge lag. 1 -1 ble dermed pauseresultatet, i Søgnes hittil svakeste omgang i sommer.

Tomålsscorer Karlsen

2. omgang begynte omtrent som første, med et Søgne-lag som forsøkte å ligge høyt, mot et Kvinesdal som var aggressive og lå lavt. Lenge var det lite som skjedde foran målene, men i det 61. minutt kjørte Søgne likevel et flott angrep, som Kvinesdal ikke klarte å svare på. Sander Tønnessen forserte flott langs høyrekanten, dro seg inn i 16-meteren og ned mot dørlinjen, og la hardt inn mot mål.

Magne Karlsen var igjen på rett plass, og satte sitt andre mål for dagen. Deretter ble det mest Søgne. Innbytter Daniel Aamodt kom inn etter ca. 75 minutter. Han fikk umiddelbart et gjennomspill, der han kom alene med keeper, men valgte å spille ballen fremfor å avslutte selv – noe som spolerte sjansen. Men en revansjesugen Daniel produserte mye de på minuttene han fikk.

Strålende angrep

I det 89 minutt var publikum vitne til et fantastisk angrep på høyresiden. Magne Karlsen klarte å tråkle seg til dørlinjen, ballen ble lagt lavt inn i feltet til Sander Tønnessen, som flikket videre til Daniel Amodt, som plasserte ballen til side for keeper. 3-1 til Søgne. Heretter økte frustrasjonen en del i Kvinesdal-laget, og spillet hardnet noe til. Det var likevel Søgne som avgjorde kampen.

Hjemmelaget fikk frispark etter 87 minutter, ca. 20 meter fra mål. Ballen ble slått inn av Ditlef Ueland, og etter kriging i feltet fra Morten Dalene havnet ballen i stolpen. Daniel Aamodt var igjen på rett sted og satte ballen i mål. Kampen endte 4-1, som gjør at Søgne etter to serierunder står med to seiere.

For hjemmelaget var det flere spillere som jobbet godt, og den beste var Magne Karlsen. Også Sander Tønnessen og Ditlef Ueland fortjener ros. Dessverre for Søgne og for Elias Kjøstvedt måtte Elias ut med skade i kragebenet i andre omgang, som trolig fører til et langvarig fravær fra fotballen. Vi håper på det beste for ham.

Tøff bortekamp i vente

Hovedtrener Stefan Gislason sa dette etter kampen:

– Det jeg er mest fornøyd med er at vi fortsetter med å prøve på de tingene vi planlegger før kamp. Vi prøver å spille ballen og få mange spillere høyt i banen. Det er aldri en garanti at det lykkes, og noen ganger tar det lengre tid å bryte igjennom. Det viktigste er at spillerne tror på kampplanen og fortsetter å prøve. Jeg føler at vi fortsatt ikke har spilt opp mot vårt beste, og derfor er det veldig bra at vi har seks poeng etter to kamper og har mer å gå på. Nå har vi en uke til å fortsette å jobbe og utvikle spillet vårt, og samtidig gjøre oss klar til en meget vanskelig kamp mot Fløy 2 som muligens stiller med flere 2. divisjonsspillere kommende søndag. Jeg håper Søgne-folket tar veien til Flekkerøya søndag klokka 19 og støtter laget.

Kvinesdal-trener Tommy Tønnessen melder følgende:

– Det var en grei 1. omgang fra vår side og da var kampen jevnspilt. Vi var godt med i 2. omgang frem til utvisningen av Rolf Eikeland etter 67 minutter. Etter det ble det veldig mye Søgne.

Se full kampfakta her