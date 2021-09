Full fart på fulltegnet hockeycamp i Idda

KRISTIANSAND: Campen, som var fulltegnet i mai, hadde med spillere fra Haugesund i vest til Fredrikstad i øst i tillegg til deltagere fra egen klubb.

– Vi er veldig takknemlig for at campen ble fulltegnet ikke lenge etter at den ble lagt ut som arrangement og at mange av de samme spillerne kommer igjen år etter år, sier styreleder i Idda Ishockeyklubb, Per Aimar Lundal.

Fornøyde deltagere

Snart 13 år gamle Hanne Eline Engløkk fra Haugesund var en av deltagerne på keepercampen.

Ifølge henne har de ikke optimale keepertreninger hjemme i Haugesund, og derfor synes hun det var fint å komme til Idda Falcons camp og lære noen nye øvelser.

– Det har vært en veldig bra camp! Det er sjelden keepertreninger hjemme og keepertreneren her er veldig flink, og øvelsene var veldig gode, understreker Engløkk.

De har hatt mye fokus på koordinasjon, reaksjon og konsentrasjon, både på is og barmarksøvelsene, noe hun setter høyt.

– Det er veldig bra for meg å få så mange treninger både på is og barmark med nye øvelser. Jeg kommer til å ta mye av det jeg har lært med tilbake til Haugesund, understreker hun.

Også Oliver Lundhaug-Arnesen (10) fra Moss var godt fornøyd etter endt camp.

– Det var gøy å lære flere nye øvelser og nye måter å gå på skøyter. Det var også gøy å spille kamp søndag, og jeg håper jeg kan dra på camp der igjen neste år, sier han.

Hans foreldre var også tilfreds med gjennomføringen av campen.

– Vi ble tatt godt imot da vi kom, og det var veldig flinke trenere som hadde gode isøkter med både utfordrende og lærerike øvelser. Vi syns også det var passe stor gruppe, og la merke til at trenerne var flinke til å gi spillerne individuelle tilbakemeldinger på isen, sier mamma Jannicke Lundhaug.

Imponert over utviklingen

Radim Piroutek er en av Skandinavias mest ettertraktede powerskating-instruktører og var instruktør for fjerde gang på denne campen. Han er imponert over utviklingen hos barna som har vært med tidligere år.

– Jeg ser at trenerne hos Idda har godt fokus på skøyteteknikk og stickhandling. De gjør en veldig god jobb i klubben, understreker Piroutek.

Christer Linder, en av trenerne på campen, forteller at det blir lagt vekt på skøyteteknikk og kølleteknikk på istreningene.

– Hver isøkt begynner med grunnleggende skøyteferdigheter, både uten- og med puck. Etter det blir de delt opp i mindre grupper som trener på ferdigheter med puck. På den måten blir alle spillere sett og får positiv feedback, forteller Linder.

Avsluttet med kamper

Campen ble avsluttet med to kamper. En kamp for hver gruppe, og Linder synes det er moro å se hvor mye en kampdrakt gjør for inspirasjonen.

– Det er gøy å se hvor mye de små detaljene som de har lært seg gjennom helgen gir utslag i spillet, påpeker Linder.

Femårsjubileum

I 2022 skal campen arrangeres for femte gang, og klubben vurderer å gjøre noe ekstra ut av det.

– I år satte vi et tak på 20 spillere i hver gruppe. Da blir vi trenere kjent med hver enkelt spiller og de får god oppfølging, sier Linder og fortsetter:

– Det kan være vi utvider med flere grupper neste år. Det viktigste for oss er at vi leverer kvalitet og gode opplevelser. Har barna det gøy og trives, lærer de.