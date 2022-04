I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

Det var stilt store forventninger til treåringene Brenne Borken og Bore Mikkel da Øystein Tjomsland entret Forus Travbane utenfor Stavanger med en stallkvartett tirsdag kveld.

Begge svarte med å levere innsatser fra øverste hylle og parkerte sine konkurrenter fullstendig.

– Det er en egen idrett Tjomsland driver med, utbrøt TV-kanalen Rikstoto Direktes Anders Mikkelborg etter at Bore Mikkel krysset målstreken et lite hav foran motstanderne.

Han fikk støtte fra kollega og TV-profil Stian Hallenstvedt som oppsummerte stallkamerat Brenne Borkens innsats på følgende vis:

– For en hest! Dette er litt av en flyvemaskin!

Det er lov å stille store forventninger til denne fremover, sier Øystein Tjomsland om hesten Brenne Borken. Foto: Hesteguiden.com

– Lov til å stille store forventninger

Hovedpersonen selv var sin vante tro mer dempet i uttalelsene, men det skinte gjennom at den sørlandske suksesstreneren var mer enn godt fornøyd med sine juniorer.

– Brenne Borken travet ned mot 1.21 de siste 500 meterne av løpet, og det gjorde han ganske så enkelt. Han har egenskapene som skal til for å gå hele veien til eliten. Det er lov å stille store forventninger til denne fremover, sa en smilende Tjomsland, før han sendte følgende rosende omtale Bore Mikkels vei.

– Det er en god bekreftelse når de svarer til de forventningene vi har, Bore Mikkel har vist på treningstestene at han har det meste.

Da unghestene hadde vist frem talentet var det duket for fire år gamle Troll Sterk Odin. Den røde hingsten, som eies av Fridtjof Riis, mannen bak Riis Bilglass, leverte et råsterkt løp som førstehest i andrespor, posisjonen som på travspråket omtales som «dødens». Tidlig på oppløpet hadde Tjomsland-hesten fortsatt en drøy lengde frem til lederhesten, men de siste 50 meterne av løpet benyttet Troll Sterk Odin til sin fordel og kjempet seg først over målstreken.