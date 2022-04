Morgan Karlsen tar over ansvaret som daglig leder i Vigør. Samtidig går tidligere daglig leder Geir Torvund over i en ny stilling i klubben.

Morgan Karlsen er fra i dag ansatt som daglig leder i FK Vigør og tar over stafettpinnen fra Geir Torvund.

Geir Torvund har gjennom 16 år vært daglig leder i klubben vår og har gjort en fantastisk jobb som har løftet Vigør.

Heldigvis beholder vi Geir i klubben og vil om kort tid kunne presentere nye, spennende prosjekter som Geir skal lede for klubben. I årene fremover vil vi som klubb forsøke å ta et enda større samfunnsansvar for alle barn og ungdom i Vigør-bydelene, og der vil Geir være den rette mannen for klubben.

Morgan har vært i klubben i noen år allerede som blant annet leder for FFO og barnefotballen og vil fra 1.april ta over ansvaret for den daglige driften i klubben.

Etablerer «Vigør Samfunn»

Styret i FK Vigør har vedtatt at vi i 2022 etablerer «Vigør Samfunn», som en egen «stiftelse» under FK Vigør.

For å lykkes videre med FK Vigør og Vigør Samfunn har vi de beste guttene med hånden på rattet. Vi skal i 2022 bli bedre kjent med Vigør Samfunn.