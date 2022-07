Amerikanerimporten Beads, som kostet fem millioner kroner, skulle gjøre rent bort i storløpene, men har så langt floppet. Kommer seieren i Norges-debuten?

Nå startbilen fører feltet til start i Kristen T. Gundersens Æresløp på Sørlandets Travpark lørdag, er det med en superstjerne i feltet, som her hjemme ikke har fått vist hvor god han er.

Navnet er Beads og den amerikanskfødte hingsten ble norsk da Carl Peter Myhre og Eirik Djuve bladde opp fem millioner kroner for den i vinter. Deretter ble hesten sendt fra USA til Norge med Elitloppet som mål.

Der skulle investeringen hentes hjem. Slik gikk det ikke. Alle startene for traveren med rekord på lynraske 1.08,6 har så langt har floppet. Men i et prøveløp forleden overbeviste femåringen. Nå er han klar for debut på norsk jord.

– Jeg har aldri tvilt på hesten, for vi vet han er god. Det har han vist gang på gang, sier trener Frode Hamre.

Hop kjører

Han setter kollega Vidar Hop i sulkyen i den norske debuten.

– Beads er stor og grov og har en spesiell gange. Jeg kunne selvsagt kjørt selv, men mener Vidar passer fint. Selv kjører jeg Bill’s Man i løpet. Nå får vi begynne på nytt og pent med Beads, smiler treneren.

For etter tre starter i Sverige etter innkjøpet, som alle endte i diskvalifisering for galopp, er treneren klar på at de måtte ta et steg tilbake.

– Det var ikke eierne som maste, de har gitt oss frie tøyler. Men det var vi på stallen som så gjerne ville vise han frem. Dermed ble det veldig mye fokus på å komme med i Elitloppet på Solvalla. Det ble mye stress og det gikk rett og slett ikke. Etter det har vi tatt et steg tilbake, roet ned og nullstilt oss og hesten. Nå skal vi bygge ham stille og rolig opp mot en ny sesong. Han er jo bare fem år, sier Hamre.

Oppskriften er velkjent for stallen, som nå setter Beads inn i samme mal som tente deres storstjerne Stoletheshow.

– Jeg har aldri tvilt på hesten, sier Frode Hamre om Beads. Foto: Trav365.no

Fine løp

Den kom til Stall Hamre med sliten vilje, men fikk fine og rolige løp i billig motstand i den norske eliten.

Det ga hesten økt selvtillit og i år har den blomstret med seier i C Th Ericssons Memorial, Oslo Grand Prix og Ulf Thoresen-løpet på Jarlsberg. I tillegg var den andre i det finske storløpet Finlandia Ajo.

Bare i år har Stoletheshow tjent nesten 3,2 av sine sju millioner i premiekroner.

– Jeg vet ikke helt hva som skjedde med han, men Stoletheshow fikk enorm selvtillit og kampglød av den matchingen. Så det blir det vi forsøker med Beads nå. Vi går for snille løp her hjemme også stresser vi ikke. Vi vet han er god. Samtidig er han stor og grov i travet og trenger mer tid til å tilpasse seg baner og alt her i Norden. Det er annerledes med 1.000 meters baner i Europa og 1609 meters baner i USA. Men jeg er sikker på at det skal gå bra. Han så forresten strålende ut i den siste testen før Sørlandet mandag morgen, sier Hamre.

Første oppgave i planen blir dermed løpet til minne om Sørlandets trenerlegende Kristen T. Gundersen, som gikk bort 18. juli 2011, kun 75 år gammel. Han satte Sørlandet på travkartet med elitehester som Scott Iran, Ingson, Åsrapp og Jettetor, Keystone Cabaret og vinnermaskinene Michelle Senator, Atlasgutt, Minn og Kos Knekten.