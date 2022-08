MANDAL: Dette er Simens 11. klubbmesterskap, mens Aud Tove tok sitt 2.

Lørdag var det strålende vær, mens søndagens runde innholdt alt fra regn til sol. Spesielt de som startet først fikk nok det verste været. Banen holdt godt. Fine greener og fairways.

Etter lørdagen ledet Aud Tove med 1 slag over Turid Røksland. Men allerede på hull 1 utliknet Turid og etter hvert dro hun ifra. Foran siste hull ledet Turid med 2 slag, men på siste par 4-hullet måtte hun bruke 9 slag. Aud Tove på sin side brukte kun 5 slag, og vant dermed klubbmesterskapet med 172 slag (+36). To slag bak kom Turid +38. På 3. plass endte Tutti Ericson med +47.

Særlig spennende ble det ikke i herreklassen. Simen ledet med 6 slag etter første dag. Søndag brukte han 70 slag på runden (+2). Totalt 138 slag på to runder. På en klar 2. plass kom Jørgen Hestås med +14. Nummer 3 ble Magnus Bjørnstad med +23.

Foto: Per Jørgensen

I klassen for junior var Kasper Jørgensen Nilsen eneste deltaker, men imponerte søndag med en runde på 79 (+11) Etter 36 hull endte han på 165 slag (+29).

Gunnar Førsund var helt overlegen i klassen for herrer senior. Han var best både lørdag og søndag. Lørdag 81 slag og søndag 79. Med 160 slag var han 9 slag bedre en Arnt Terje Udøy. På 3. plass fulgte Torbjørn Røksland med +45.

I klassen for eldre seniorer ble det en jevn kamp hele veien. Rune Halvorsen gikk lørdag på solide 79 slag, og gikk i lederballen. Rune Svennevik var to slag bak foran søndagens oppgjør. Etter 36 hull var Rune Svennevik best med 167 slag (+31). Rune Halvorsen ble nummer to med +32 og på 3. plass fulgte Kjartan Lavik med +36.

Foto: Per Jørgensen

I klassen for herrer super senior ble det klar seier til Sigmund Skårdal med +29. Nummer to ble Oskar Einar Skårdal (+44) og Jan Roald Ruud ble 3. mann med +63.

Stableford-klassen ble vunnet av Espen Haven. Etter første dag ledet han med 36 poeng. Søndagen endte på 34 poeng totalt 70 poeng (-2). På de neste plassene endte Daniel Bjørnstad og Frank Emmerick, begge med 64 poeng.

Resultatliste klubbmesterskapet 2022