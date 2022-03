Målvakt Abdo Salem holdt nullen for andre kamp på rad da Donn vant 1-0 over Våg på Karuss.

KRISTIANSAND: Temperaturen i skyene var virkelig ikke noe skryte av, men på Karuss var det god temperatur da Donn slo Våg i en fryktelig spennende kamp som levde til siste sekund. Det var den rene sjansebonanza for nærmere 200 frammøtte.

Kampen begynte imidlertid rolig, før det ble skikkelig action fra et kvarter og ut. Det var nærmest et under at ingen av lagene scoret. Våg var frampå med noen cornere og et frispark, mens Donn søkte lykken i boksen og på hjørnespark. To minutter før pausen smatt Mathias Harestad Voll inn i feltet etter en pasning fra Joakim Grude og lempet inn 1-0 til guttene fra Lund.

Etter hvilen var Rolf-Martin Skonhofts menn blant annet farlig på noen hjørnespark, for laget har noen av divisjonens beste hodespillere.

Det siste kvarteret hadde Våg noen store sjanser, men skuddene havnet enten utenfor målet eller ble reddet av bortelagets gode målvakt Abdo Salem. Vertene var farlige på innlegg og hadde sjanser som kunne ført til både 1-1 og 2-1. Men forsvaret til Donn klarte å stå imot og resultatet 0-1 sto seg matchen ut.

Donn-trener Rolf-Martin Skonhoft meldte følgende etter matchen:

– Dette var en kamp hvor vi spillemessig var et godt stykke under pari mot et velspillende Våg-lag. Men vi evnet å stå imot defensivt på en dårlig dag med ball. Det er viktig å vinne slike kamper også, så får finspillet komme ved neste anledning.

Våg-trener Håvard Karlsen sier dette:

– Et bittert tap! Jeg synes vi var det beste laget både spillemessig og sjansemessig (10-4), men det hjelper så lite ettersom Donn var det beste laget målmessig.

Kommende Donn-kamp er på Kongsgårdbanen 2. april mot Vindbjart 2, før aprilpausen kommer.

