OSLO/LARVIK: Shpend Unik vant NM-sølv i thaiboksing i klasse -96 kilo etter kun seks måneders trening og seks ukers oppkjøring.

– Det var synd det ikke ble gull. Jeg synes dommeren stoppet kampen for tidlig med tanke på at det var fullkontakt. Men likevel er jeg fornøyd med NM-sølv, for jeg møtte tross alt en kar som har vært i VM to ganger, sier Schpend.

I vektklasse -81 kilo leverte Arber Dukagjini en god NM-kamp, men han tapte på knockout i tredje runde.

Arber Dukagjini. Foto: Privat

To øvrige fightere fra Sørlandets Kampsportsenter gikk også kamper i Oslo samme helg, i et annet stevne. Sebastian Køsker vant sin første thaiboksingkamp i vektklasse 76 kilo og melder følgende:

– Kampsport handler om å disiplinere meg så jeg alltid kan bestemme over min psyke og aldri motsatt. Det er styrkende både gjennom seier og nederlag. For meg og mange andre er MMA kuren til et kjedelig og middelmådig liv.

I vektklasse 61 kilo hadde Abdul Rahman Kasim sin kampdebut i thaiboksing og sier dette etter sin seier:

– Det å drive med kampsport synes jeg er veldig gøy og det gir meg selvtillit, disiplin og ikke minst holder meg i form. Det er et arena hvor jeg kan få ut all min aggresjon, stress og problemer. Målet mitt med kampsport i begynnelsen var selvforsvar, men nå er det mer å bli så flink som mulig i det jeg gjør og se hvor langt jeg kommer.

Sebastian Køsker. Foto: Privat

Kheder al Jamous i vektklasse 57 kilo gikk sin første MMA-kamp, og etter denne seieren i Larvik takker han sin coach Inge Paulsen fra MMA Spartacus.

– Kampsport blir bare gøyere og gøyere å holde på med, og vil prøve å nå så langt jeg kan, sier Kheder.

Kheder al Jamous jubler for sin seier i MMA i et stevne i Larvik. Foto: Larvik Kampsport