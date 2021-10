Glade norgesmestre fra Vågsbygd

OSLO: Nesten 200 utøvere fra 32 klubber deltok på arrangementet i Skedsmohallen sist helg. For Vågsbygd Karateklubbs 14 deltagere var dette første konkurranse på 1,5 år. Vi var derfor veldig spent på hvordan det ville gå.

Pandemien har gjort at alle karatestevner i Norge siden norgesmesterskapet i mars 2020 har vært avlyst. Det har heller ikke vært mulig å delta på internasjonale stevner og det har vært store begrensninger på trening. For barn og ungdom har det vært mulig å få trent gjennom det meste av pandemien, men for seniorutøvere fra 20 år og oppover har det vært mer eller mindre helt stopp i lange perioder. Dette har selvfølgelig store konsekvenser for idrettsklubbene, men vi ser nå at medlemmene er på vei tilbake til trening.

Vant i NM-debuten

Benjamin Aronsen-Torjussen deltok i sitt første norgesmesterskap og gikk helt til topps i klassen for minus 63 kg. I denne klassen gjorde klubben det svært godt med Ludvik Ravnevand på andreplass og Noah Franke på tredjeplass.

Herman Salvesen fikk også finaleplass og endte opp med sølv i klasse minus 57 kg. Yavuz Selim Yayla, som var eneste senior fra Vågsbygd, tok en velfortjent sølv i minus 75 kg for seniorer. Det må også nevnes at Selim i forrige uke ble tatt ut til å representere Norge i nordisk mesterskap i Stavanger 26.-28. november i år.

Tobias Bliksås og Jonatan Jarnes kjempet seg begge til velfortjente bronsemedaljer i sine respektive klasser.

I kataklassen var det kun Noah Franke av guttene som deltok, og det gjorde han med stil. Det ble bronsemedalje, som kan sies å være en uvanlig bra kataprestasjon for klubben. I tillegg stilte Jenny Jarnes, Amalie Fidjeland og Cecilie Hansen opp i lagkata, som innebærer at tre utøvere skal gå kata sammen. For denne prestasjon fikk jentene med seg en sølvmedalje.

I dette mesterskapet kunne man også delta i lagkamp. Et lag består normalt av tre utøvere som alle kjemper én kamp hver. Det laget som vinner flest kamper går videre. Vågsbygd karateklubb hadde med seks lag i dette mesterskapet.

Overbeviste i finalen

I klassen for herrer 14-15 år var det et lag bestående av Herman Salvesen, Noah Franke og Ludvik Ravnevand som kjempet seg frem til finalen og vant en overbevisende seier mot Sarpsborg Karateklubb. Vågsbygd stilte med to lag denne klassen og laget som kun besto av Benjamin Aronsen-Torjussen og Emin Kadriu endte på bronseplass.

Klubben stilte også med to lag i klassen for 12-17 år. Dette er en svært krevende klasse der de beste utøverne møter hverandre på tvers av alder og vekt. I denne klassen fikk Vågsbygd med seg en uventet og veldig imponerende bronsemedalje. Laget som sto for denne prestasjonen besto av Teodor Salvesen, Herman Salvesen, Noah Franke og Ludvik Ravnevand.

Jentene stilte to lag i en stor klasse med mange dyktige utøvere. Det var laget som besto av Jenny Jarnes, Lea Hauge og Cecilie Hansen som kom lengst og fikk en bronseplass i denne klassen.