Vigør-bauta legger opp etter storseier

KRISTIANSAND: To nye mål av Simen Schille Olsen og et frisparkmål fra kaptein Fredrik Karlsen sørget for en meget fortjent 3-0-ledelse ved pause til Vigør på Macron Arena. Bortelaget hevet seg litt i 2. omgang og fikk en redusering ved William Hilmarsson etter en drøy times spill. Innbytter Eivind Skaaland satte fart på Vigør igjen mot slutten og scoret to kjappe like sør slutt.

Denne mandagskvelden handlet imidlertid ikke bare om en sterk lagprestasjon - en kjempe takket også av.

Joakim «Bønch» Johansen legger fotballskoene på hylla og spilte sin siste kamp i brunt. Han kom til klubben i 2014 og har siden den gang vært en nøkkelspiller for seniorlaget og samtidig bidratt på mange ulike arenaer i klubben. Alle kjenner Joakim og Joakim kjenner alle. Et unikt forbilde for våre yngste som alltid tar seg tid til dem han møter på sin vei. De siste sesongene har vært preget av skader og to kneoperasjoner setter sine spor. Likevel har «Bønch» fullført en solid høstsesong som spillende assistenttrener og bidratt til en strålende andreplass i avdelingen.

Det var ikke vanskelig å se at kveldens kamp betydde noe ekstra for Joakim. Hans beste kamp for året resulterte i et fantastisk resultat og endte med noen vemodige tårer på benken da han ble klappet av like før slutt.

Hele klubben takker deg for alt du har gitt oss, Joakim, og kaffen står alltid klar på klubbhuset.

