LYNGDAL: Kalverittet, som startet før hovedrittet, hadde god deltakelse med 70–80 ivrige unge syklister. Deltakelsen på Okserittet var imidlertid meget laber med kun 57 påmeldte. Dette er dessverre en trend blant alle ritt i dag. Det er uklart hvorfor, men slik er det dessverre blitt.

Det ble et flott ritt for de som stilte til start. Det var gode tider og ei løype som virkelig krevde sitt av deltakerne. I år var også med fire CX-ryttere, med bestetid på under to timer på vinneren Espen Hjortland. Blant deltakerne var det det tre damer, hvorav to fullførte og vinnertiden var på 2.22.00.

I Oksepulja var det som vanlig god deltakelse fra Rogaland, her var også vinneren Kjetil Høyland , med ei knalltid på 1.47.47. Brødrene Asle og Kjetil Høyland gjorde det meget bra med både første- og tredjeplass. Andreplass gikk til Sander Gysland.

Ca. 30 frivillige gode hjelpere, samt arrangørkomite med rittleder, var meget godt fornøyd med flott ritt og fornøyde deltakere. Det må nok tenkes nytt for fremtiden, med kanskje et annet konsept. Det er selvfølgelig ikke holdbart i lengden å arrangere såpass stort, ressurskrevende ritt for så få deltakere.

Startområdet fra en annen vinkel. Foto: Privat

Brødrene Høyland fikk andre- og tredjeplass i MTB-gruppa. Foto: Privat

Damepallen med vinner Bodil Rustad (t.v.) på førsteplass og Lene Lindekleiv på andreplass. Foto: Privat

CX-klassen med vinneren Espen Hjortland til høyre. Foto: Privat

Okserittet, dameklassen

Okserittet, CX-klassen