I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

ARNHEM, NEDERLAND: Elias Auclair fra Nodeland klarte sist helg noe få nordmenn har gjort før ham: En pallplassering i et Dutch Masters-stevne.

– Jeg ble litt overrasket over å komme så høyt opp. Jeg var litt nervøs før start, men hadde som mål å ende opp blant topp 10 i kvalifiseringen, og var ikke i tvil om at jeg i alle fall ville være blant de 40 av 50 som greide å kvalifisere meg, sier Elias.

Som forventet hadde han ingen problemer med kvalifiseringen. Målet hans om å være blant de fem beste i selve konkurransen nådde han også. I det første heatet imponerte han stort og tok andreplassen. Andre heat endte med tredjeplass, og dermed ble det tredjeplass sammenlagt i den første av fem runder. Dutch Masters kjøres på fem baner i Nederland mellom 13. mars og 18. juni.

Ligger i hardtrening

17-åringen, som til tross sin unge alder begynner å bli meget erfaren, trener mye. Han gjør sitt beste for å kombinere det første året med yrkesfag bygg på Tangen videregående skole med seriøs satsing på motocross.

Foto: Niek Kamper, Niek Fotografie

– Jeg kjører cross fire-fem ganger i uka, og har kjørt siden jeg var fem år. Utenom sesongen trener jeg vekter og jogging, i tillegg blir det litt fotball og padel når det er tid», sier Elias.

Han understreker hvor viktig det er å kjøre motocross utenfor Norges grenser.

– Det er helt vesentlig. Det er ikke så mange på samme nivå i Norge, kanskje seks-sju stykker, og vi treffes ikke så ofte. Utenlands er det 100-150 som jeg kan pushe meg mot, sier han.

Hektisk

Vanligvis kjører pappa bobilen til Nederland i november og lar den stå til påsketider. De blir der så Elias får trent en-to uker. Han tar det han kan av skoleundervisning over nettet. Så er det hjem noen uker for jobb og skole, og så tilbake med fly for å trene noen uker igjen. Slik går vinteren.

– Vi kom hit til Arnhem fra fem uker med trening i Spania. Banene der er veldig uvante, de er steinharde, sier Elias.

Han trives best med å kjøre i sand, som banen her i Nederland. Kommende DM-runde arrangeres i Oldebroek, hvor banen er mye hardere og altså ikke hans favoritt. Elias har likevel tro på suksess.

– For Olderbroek er målet mitt å få en pallplass, eller helst å vinne løpet. Målet mitt i DM sammenlagt er definitivt pallen, og jeg har troen, sier sørlendingen.

Foto: Niek Kamper, Niek Fotografie

Vil bli proff

Elias’ store mål er å bli proff på heltid og kunne leve av sporten.

– Det blir tøffere for hvert år som går og bli proff. Fra neste år blir det veldig tøft, med en større klasse hvor alle kjører sykt fort, sier han.

Nå er han inne i sitt siste år i klassen 125 kubikk (cc). Fra han er 18 år må han opp på 250 cc. Han har en 250-sykkel som han trener på, og forbereder seg dermed på overgangen til ny klasse. Trolig blir det noen løp i 250-klassen på tampen av årets sesong. I årets NM skal han kjøre både 125 og 250 cc.

Elias sammen med faren André Auclair. Foto: Niek Kamper, Niek Fotografie

Forhåpentlig får han masse trening i å kjøre løp denne sesongen. I tillegg til de fem løpene i DM er det meningen at han skal kjøre VM i Finland og fire-fem EM-runder, blant annet i Italia.

– Men det kommer blant annet annen på bensinprisene. Det er pappa som må kjøre og pappa som må sponse, ler Elias’ far André Auclair.

Har god sponsorstøtte

Han er ikke så glad i å snakke om budsjettet, men sier at det ligger på rundt en halv million kroner i året. Heldigvis må ikke han betale alt, ettersom de har flere gode sponsorer med på laget. Og med 20 VM-runder over hele verden håper også han at poden blir proff.

– Vi har ikke budsjett til det ennå, men håper på det på sikt, poengterer André Auclair.