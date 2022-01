I Lokalsporten er artiklene skrevet av leserne, ikke Fædrelandsvennens journalister. Her leverer klubber, utøvere og mosjonister selv fra konkurranser, trening og annet m.m.

TYNSET: – Det kommer til å bli gøy å dra på trening fremover, sier sportslig leder Svein Aasen.

Da Jacob Rogstad landet på Røros Lufthavn, blåste lua av hodet hans, men han har siden fått en varm velkomst på Tynset. I klubbhuset på Nytrømoen møtte han lørdag spillerne og støtteapparat for første gang. Der fikk den joviale sørlendingen presentere seg og sine tanker om fotballen fremover. Fra første spillermøte fikk han dannet seg et kjapt førsteinntrykk av spillerstallen.

– Det virker som ei fin gruppe med blanding av yngre og mer erfarne spillere. For meg handler nå om å jobbe i de lange linjene, være til stede i hverdagen for å skape utvikling, sier Rogstad.

Hans mål for tida fremover er å rykke opp med Tynset.

– I løpet av perioden min i Tynset er planen å føre herrelaget tilbake til 3. divisjon, hvor jeg mener det hører hjemme. Det kan være vi må bruke noen år på det, men det er min plan og målsetting, sier han.

Stort engasjement

Sportslig leder Svein Aasen sier de har blitt enige om målsettinger for den nærmeste tida. Den personlige kjemien så ut til å være på plass fra første stund. Tydelig tale og stort engasjement

– Han er i høyeste grad en engasjert type, og jeg er sikker på vi har vært heldige og fått inn en veldig god trener i Jacob, som kommer til å ha mye å stille opp med.

– Jeg har tro på at han som utadvendt og jovial sørlending kommer til å finne seg til rette på Tynset. Det kommer til å bli gøy å dra på trening fremover. Det er veldig lett å kjøpe budskapet han har kommet med så langt, sier Aasen, som i likhet med resten av laget traff treneren for første gang lørdag.

Har trent yngre til seier

Rogstad har trent yngre lag i mange sesonger, kan han se tilbake på et godt år resultatmessig.

– Jeg har trent G15 og G16 i Våg FK i 2021, hvor det ble kretsmesterskap med G15 og andreplass med G16. Det ble et bra år.

Han planlegger å ta B-lisens som trener i år, samtidig som han trener og jobber. Klubben er stadig på jakt etter en bijobb for treneren, gjerne i butikk.

– Jeg skal ha noe å gjøre ved siden av, men det er fotballen jeg hovedsakelig er her for. Jeg er utrolig takknemlig for å ha blitt tatt godt imot, understreker Jacob Rogstad.