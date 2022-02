Kantspilleren Sander Lille-Løvø (21) har signert for Arendal Fotball. Han kommer på en permanent overgang fra eliteserieklubben Kristiansund BK.

ARENDAL: Sander Lille-Løvø er ikke i tvil om hvem som har inspirert ham mest som fotballspiller:

– Jeg hadde Ole Gunnar Solskjær som trener da jeg var yngre. Han har vært en inspirasjon og jeg har lært mye av ham, ikke minst når det gjelder avslutningsteknikk, sier den nysignerte Arendal-spilleren.

Han er helt sikker på at Manchester United-legenden kommer til å følge med på utviklingen hans, også nå etter overgangen til Arendal Fotball.

– Jeg er fra Kristiansund, men følte at det var riktig for meg nå å melde overgang til Arendal. Målet mitt er å spille i eliteserien, men jeg trenger å utvikle meg gjennom å bli satset på og få vist at jeg er god nok, sier Sander Lille-Løvø.

Og han mener Arendal Fotball er et riktig steg i hans videre utvikling som fotballspiller.

– Jeg har ambisjoner om å bidra til at klubben rykker opp, og jeg føler forholdene ligger veldig godt til rette her. Vi må jobbe hardt og målrettet sammen for å nå målene. Da tror jeg også vi vil lykkes, sier Sander Lille-Løvø.

Han trives best som offensiv kantspiller, og har også vist seg som en habil målscorer. Han vokste opp i Clausenengen, som også var barndomsklubben til Ole Gunnar Solskjær, men meldte overgang til Kristiansand BK som juniorspiller. Der har han vært en del av A-stallen de siste sesongene, men han har spilt på utlån i henholdsvis Levanger og Brattvåg i Postnord-ligaen. Denne gangen er det altså ikke utlån, men en permanent overgang til Arendal. Kontrakten gjelder ut 2023-sesongen.

Arendal Fotball har jobbet med å få på plass denne overgangen en stund, siden spilleren passer veldig godt inn i de planene trenerteamet har for sesongen.

– Vi er veldig glade for å ha kommet til enighet med Sander. Forhandlingene med Kristiansund har også vært veldig konstruktive. De har vært opptatt av å finne den beste løsningen for spilleren, selv om han fortsatt hadde ett år igjen av sin kontrakt med KBK, sier sportssjef Bjørge Fedje.