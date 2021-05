Lokal trio tas opp i ØIF Arendals A-stall

ARENDAL: – Alt er mulig, bare man vil nok. Det er disse tre rekruttene et bevis på. Nå blir det vår jobb å foredle talentet. At de er lokale gutter er et stort pluss, sier ØIF Arendals hovedtrener André Jørgensen Hofstøl.

Fast del av oppkjøringsperioden

Fredrik U. Venemyr (2004-modell) og Sebastian L. Simonsen (2004) var henholdsvis en fast del av ØIF Arendals tropp henholdsvis før og etter nyttår. Begge viste da både potensial og vilje gjennom opptredenen på treningsfeltet og i kamp. De to kantspillerne fikk også hver sin debut på toppnivå sist sesong. Sistemann, Henrik Øygarden (2003), er helt fersk i seniorsammenheng, selv om han var innom treningene før nedstengningen i fjor. De tre tenåringene – som alle har vært innom yngre landslagsmiljø, blir en fast del av ØIF Arendal i oppkjøringsperioden. Videre avgjørelser om endelig opptak i elitetroppen tas før seriespillet kastes i gang.

– Det er ikke vanskelig å skryte av trenerne, foreldrene og apparatet rundt rekruttlaget. De har i en årrekke gjort en solid jobb med disse spillerne. For meg som trener er det et drømmescenario å hente opp tre lokale talenter som i tillegg er så dedikerte i treningsarbeidet. Felles for dem alle er at de enkle å arbeide med og at de gjør som de blir rådet til. Å overta dedikerte talenter er utrolig spennende, sier Jørgensen Hofstøl videre.

Får trygge rammer

Både Fredrik U. Venemyr og Sebastian L. Simonsen – sistnevnte lillebror av vår høyrekant Sander L. Simonsen, er venstrekanter. De vil begge få en rolle som utfordrer til Olaf R. Hoffstad. Trenerteamet har ennå ikke bestemt seg hvor om de får en halv sesong hver, slik de hadde i den nylig avsluttede sesongen, eller om det blir en rulleringsordninger på 1–3 måneder av gangen. Henrik blir tatt opp på permanent basis. En avgjørelse om hvordan det hele blir, blir som nevnt tatt mot slutten av oppkjøringen.

– Vi henter opp talenter for å gi dem trygge rammer, tillit, spilletid. Ingen av dem kommer til å stå på banen i to fulle omganger, men skal de utvikle seg må vi gi dem nok spilletid. Det fine med unge talenter er at de kommer inn i gruppa med en god porsjon selvtillit, har momentet inne og vil bruke dette. Vi i trenerteamet skal bygge videre på dette, sier han videre.

«Perfekt match»

Trener Hofstøl sier at det ikke kunnet passet bedre å ha en talentfull midtback tilgjengelig gjennom det gode arbeidet som gjøres i Øyestad IF Håndball. Henrik Øygarden er som kjent sønn av Kjetil Øygarden.

– Jeg har fulgt ham tett de siste sesongene og registrert en enorm utvikling. Han har fine bevegelser som playmaker, bra skudd og med riktig trening og oppfølging videre kan han bli en ordentlig bra spiller. Det er veldig naturlig for meg å hente opp Henrik nå.

Hvor bra da?

– Det handler om å ta små steg hver eneste dag, være tålmodig og ikke minst få spilletid. Det er opp til ham selv hvor god han blir, svarer Hofstøl om 17-åringen som begynner å nærme seg «mann» i kroppsfasongen.

– Alle spillere som tar ballen, eier egen utvikling og ønsker å bli litt bedre hver eneste dag, kan nå langt. Vi skal gi de arenaen og ikke minst tilliten. Derfor er det mest opp til hver enkelt spiller hvor gode de blir. Fredrik, Sebastian og Henrik har det som skal til for å bli solide bidragsytere, avslutter André Jørgensen Hofstøl.

Etter planen starter oppkjøringen 1. juni.