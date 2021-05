Knalltider i rekordstort Steinsland bygdemaraton

BIRKENES/VENNESLA/IVELAND: Den beste prestasjonen sto Vera Nystad (75) fra Søgne for. Med tiden 3.48.39 timer løp hun nesten fire minutter raskere enn sin egen verdensrekord i maraton for kvinner 75–79 år som hun satte i Ålesund Nyttårsmaraton for noen måneder siden.

Marnardal stilte med to løpere i Steinsland Bygdemaraton. Det ble seier i både dame- og herreklassen. Ingrid Ukkelberg smadret løyperekorden for damer med 35 minutter til 2.53.34 (ei veldig sterk tid i ei tung løype). Robert Bue senket rekorden med 1,5 min til 2.47.27. Her forteller Robert litt om sine inntrykk:

– Planen var å få et løp rett under tre timer, men hvis noen skulle løpe raskere, så skulle jeg være klar for det. Det fløyt fint sammen Ingrid, vi pratet og koste oss til godt over halvveis, før jeg økte farten litt og hun slapp seg bakover. Jeg hadde sluppet opp treningen en uke i forkant, så da er det godt å få kjørt seg tom når man endelig har (hjemmelaget) startnummer på brystet igjen. Virtuelle løp er en ting, men jeg trener for å kunne spise mer is og for å kunne være delta i løp der man kan tilfredsstille konkurranseinstinktet. Så da er det ordentlig godt å stå på en startstrek med andre mennesker og ikke bare en virtuell resultatliste.

«Ordentlig bygdestemning»

– Det var kjempefine løpeforhold og jeg hadde selskap av faren min på sykkel og følgetraktoren i front. Da det var ei mil igjen, regnet jeg på løyperekorden og tenkte det var et fint mål, når man først var i gang. Så da måtte jeg jobbe godt for å holde tempoet oppe, siden jeg visste ikke hvor mye bakker det var igjen, og det blir da vanskelig å regne seg til en sluttid. Det gikk greit i en tung løype, og jeg fikk en veldig fin runde med ordentlig bygdestemning! Jeg vil gi ros til gjennomføringen av løpet, inkludert hjemmelaget startnummer, følgetraktor, hjemmelagde skilt og mye humor, avslutter Robert Bue.

Også i halvmaraton ble det satt løyperekorder. Julika Fidjeland vant kvinneklassen med 1.41.38 time og Kristoffer Pettersen vant herreklassen med 1.18.14 time.

Mange veteraner

Blant de 123 løperne (deltakerrekord med solid margin) var det mange veteraner. Blant dem Harald Sel, som fullførte sin 340. maraton. Birkelands egen Odd Gunnar Tveit løp sitt 256. maraton, Sigurd Lima sitt 243. og Lise Lithun sitt 235.

Smittevernet ble ivaretatt ved at løperne stilte i ti puljer totalt fra to ulike startplasser. Ikke alle løp, noen valgte å ta løpet som en hyggelig vandretur. Forholdene var gode, og etter hvert ble det ok temperatur, slik at de som startet i første pulje klokka 08, da det bare var en plussgrad, også fikk varmen i seg.

