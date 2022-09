KRISTIANSAND: Onsdag 7. september er UiA-løpet endelig tilbake etter flere års pause. Løpet holdes på Campus Kristiansand, UiA, og har en løypelengde på 4 km. Arrangørene fra Linjeforeningen Trisalus inviterer hele Kristiansands befolkning med på løpet som går til inntekt for TV-aksjonen og Leger Uten Grenser.

Løpsansvarlig Kristoffer Fuglerud Ask understreker at dette er et lavterskelløp der man kan gå med venner, jogge med musikk på øret, kle seg ut og ha det gøy. Det viktigste er at flest mulig blir med og bidrar til innsamlingen. Ledelsen på UiA har derfor blitt utfordret til å flytte jobbmøter fra kontoret og ut til UIA-løpet.

Samhold

Ask er på sitt femte år som idrettsstudent på UiA, og ser at fysisk aktivitet kan skape samhold og et sosialt miljø. Gjennom linjeforeningen Trisalus, tilhørende fakultetet for helse og idrett, vil han spre budskapet om aktivitetsglede, samt gjøre et sunt folkehelsetiltak. At alle inntektene fra løpet går til en god sak, gjør at Trisalus-styret har tro på at folk kommer til å melde seg på.

Nestleder i Trisalus, Oda Isnes Tyse, presiserer at bruk av studenter har vært et fokusområde. Tyse sier det er viktig å bruke de ressursene man har rundt seg på universitetet. Fra bachelor-sykepleie er det laget et førstehjelpsteam som gjør arrangementet trygt og sikkert, og fra ernæringsstudentene får vi bidrag til kiosken som sørger for påfyll hos løperne. Kantinen, som styres av SIA, stiller med hele 200 stk. frukt til oss. På den måten får flere eierskap til arrangementet og blir engasjert.

Det har blitt viet mye tid til dette prosjektet, i og med at det er første gang noen i styret har arrangert et slikt løp. De er enige om at det har vært lange dager og netter for å få ting i boks. Likevel er de alle sikre på at det kommer til å bli verdt innsatsen.

Håper på mange deltakere

Til nå er det 190 påmeldte, men det er fortsatt plass til mange flere løpere. Løpsleder Ask sier at målet er å samle inn så mye penger til TV-aksjonen som mulig, samtidig som flest mulig mennesker i kristiansandsområdet blir aktivisert. Løypa er for eksempel tilpasset rullestolbrukere, slik at dette ikke skal være et hinder for å melde seg på. Internasjonale studenter har fått informasjon på engelsk, samt tilpasset betalingsmåte. Slik jobbes det for å inkludere alle.

Historikk

UIA-Løpet har en historie tilbake fra 2012 og har gjennom årene vært et viktig bidrag til tv-aksjonen. Løpet har gjennom årene samlet inn flere hundre tusen kroner. I 2013 hadde UIA-Løpet det største enkeltbidraget til TV-aksjonen fra Vest-Agder med over 100.000 kroner. Løpet har tidligere hatt gjester som Dag Otto Lauritzen, Lisa Tønne, Postgirobygget og Cir. Cuz.

Leger Uten grenser

Ved å delta på løpet støtter du akuttmedisinsk nødhjelp gjennom en organisasjon som er nøytral og upolitisk. Derfor kan Leger Uten Grenser hjelpe i områder hvor kommer til. Organisasjonen setter menneskeverd i sentrum hvor alle mennesker er like mye verdt.