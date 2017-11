Rypestøl med tre gull i ungdomsmesterskapet

KRISTIANSAND: Malene (16) svømte tre individuelle øvelser i første avdeling som er finaler for ungdomsklassen (16 år/yngre) og kvalifisering til ettermiddagens junior-finaler og vant like godt alle de tre øvelsene langt foran de andre konkurrentene i UM-klassen.

Hun var først ute i 400m fri hvor hun vant med fem sekunder med 4,17,25 uten en gang å hente ut alt, med tanke på hennes knallharde program i resten av mesterskapet. Tiden hennes var for øvrig nest beste tid inn til junior-NM-finalen.

Deretter fulgte hun opp med solid seier også på 50m rygg med 28,60 - sekundet foran toer i øvelsen. Også her er hun klar for junior NM-finalen.

På 100m butterfly perset hun med 0,5 sek til 1,01,88 og var 1,5 sek foran neste jente og også her klar for junior-finale i ettermiddag.

Hun startet for øvrig opp med å svømme butterfly-etappen på Varodds UM-lag på 4x50m medley hvor hun sammen med Adina Lønseth Ringsbu (14), Juni Helene Iversen Refstie (16) og Terese Sindholt Syvertsen (14) tok sølvmedalje.

Tre sølv til Team Sør-gutter

Ole Marius Rist Jensen (16) fra Team Sør/KSA satte ny senior kretsrekord på 200m medley med pene 2,06.61 og svømte da tre sekunder raskere enn han hadde i Nordsjøstevnet for to uker siden. Men Bodø-væringen Håvard Vindvik kom 0,16 sek foran i mål. Ole Marius er imidlertid klar for junior-finalen på tredje beste tid da kun en gutt i 19 år/yngre fikk bedre tid enn disse to 16-åringene.

Dennis Aateigen (16) fra Team Sør/KSA, hadde også nest best inntil 200m rygg finalen i UM-klassen, noe han også fikk som plassering med 2,02.74. Dessverre for Dennis svømte hans største konkurrent i øvelsen, Andre Gregusson fra OI, under tominuttersgrensen med 1.59.30. Dennis åpnet knallhardt på de første hundre meterne ( 58.73), men fikk det litt på den siste lengden. Uansett var det et godt forsøk. Han kom seg videre til junior-finalen på fjerde beste tid.

De to guttene hadde med seg ikke ennå fylte 15 år gamle Theodor Sandvad Bernstein på første etappe i 4x100m fri i UM-klassen, hvor unggutten svømte 3,5 sek under sin gamle pers og to sekunder rasker enn bestetiden i 15-årsklassen. Gutten har ikke drevet med svømming som idrett i mer enn to år. Tiden er godkjent som pers da han hadde start-etappen.

Like gamle Andreas Håbesland Klausen kom hent ned i 54,78 på sin etappe med flying start. Dennis gjorde 52,05 og Ole Marius 53,94 på sine etapper og dette er godt under deres personlige rekorder med fast start.

Kan bli flere medaljer i dag

Mange Agder-svømmere er kommet seg videre til ettermiddagens finaler og mye tyder på det kan bli flere medaljer også her.