Feirer jubileum med 50 pedalpiger til Hovden

KRISTIANSAND: - Vi skal lage en knallfest på Hovden for å feire at vi har 10-årsjubileum! Vi planlegger å få laget ny jubileumstrøye som vi skal ha på oss når vi sykler over mål, så vi skal bli lagt merke til!

Dette lovet Renate Hægeland da hun fortalte om planene på årsmøtefesten til Pedalpigane fredag 10. november.

Det var hun som tok initiativet til å starte en egen sykkelklubb for kvinner i 2008, som er tilsluttet Kristiansands Cykleklubb (KCK). Rundt 100 kvinner er siden da blitt medlem i klubben, som har som hovedmål å trene sammen for å klare de tunge 21 milene opp fra Kristiansand til Hovden på racersykkel.

Men til tross for det høye medlemstallet, er det langt fra alle som blir med hvert år. På det meste har de vært 60 deltakere, på det minste, som var i fjor, var de under 30. Og det til tross for strålende sol og knallforhold. 10-11 av pigane klarte da å sette ny rekord på sykkelsetet til Hovden i den deilige vårsola.

– Men til sommeren skal vi være mange. Allerede har 44 piger meldt sin interesse. Tenk dere når mellom 40 og 50 pedalpiger tråkker over målstreken; tenk dere for et syn! Strålte avtroppende leder Kjersti Skåla Thorbjørnsen i talen sin på årsmøtefesten. Hun gir fra seg ledervervet til Elisabeth Eid, som ikke hadde anledning til å delta denne kvelden.

Ikke alle pigane er opptatt av å komme raskest mulig i mål, så til våren sykler de i to grupper, en som skal komme seg opp på 8,5 timer og en litt kjappere som skal innhente den første så de sammen kan gjøre en spektakulær felles ankomst på Hovden.

Men før de kommer så langt, ligger haugevis av treningstimer foran dem. Hver onsdag treffes Pedalpigane til spinning, svette og latter på Aquarama.

Pigane planlegger en felles treningstur til Danmark til våren, og noen av dem kommer trolig til å virkeliggjøre en av mange drømmer, som er å sykle Voss-Geilo. Tidligere har flere av dem deltatt på den Store styrkeprøven Trondheim-Oslo.

-I 2018 blir det det ene høydepunktet etter det andre, sa Renate Hægeland, og røpet av noen av pigane brygger eget øl som tas med til jubileumsfeiringen på Hovden.

-Og det kan være vi i løpet av sesongen må smake litt på ølet underveis, fristet Hægeland, og la til:

-Jeg håper alle prøver å få med flere, vi lager et opplegg som er så gøy at det kan friste mange. Jeg gleder meg i hvert fall, sa Hægeland på Pedalpiganes årlige høstfest, som i år foregikk i det nye rådhuset i Kristiansand.