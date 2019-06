Utvidet Color Line Tour til triatlon

BLOGG: Alarmklokken ringte.

03:02.

Utenfor var det mørkt. Innendørs, derimot, var det 15 spente typer som steg ut av sengene rundt om i Kristiansand og omegn.

Endelig. Dagen for å svømme 4000 meter, sykle Color Line Tour og avslutte med en maraton på Hovden var her.

Da han ikke ble trukket ut til å starte i Norseman, kom en jovial farsundmann på en idé: Hvorfor ikke lage sitt eget arrangement over samme ekstreme lest? Slik ble Setesdølen født: Man svømmer i bunnen av Setesdal, utløpet av Otra, sykler opp til Hovden og løper til Setesdalens nordligste punkt: Vannskillet der Otra starter. Skillet mellom to dalfører.

Egne drakter

Facebook-gruppe ble opprettet og medlemmer både i og utenfor Kristiansand Triathlonklubb invitert. En venn av en venn ble rekruttert til å designe drakter. Resultatet ble så vellykket at minst to stykker ble med i “gjengen” bare på grunn av drakten.

Tilbake til den store dagen.

15 menn - det skulle være en kvinne også, som meldte forfall pga. sykdom - sto klare ved 3. stampe. Kristiansand Triathlons gule beachflagg vaiet i vinden på stranden. Ti runder i Stampa stod på planen. Noen svømte bryst. Andre svømte crawl. Temperaturen var fin. Alle ble veldig fornøyde.

Derfra var det bare å komme seg ned til Torvet og møte resten av laget som skulle sykle Color Line Tour. Ni andre sluttet seg til der, slik at gjengen som syklet til Hovden var 24 personer. Alle var klare - dette skulle bli bra! Og bra ble det. Helt til toppen av Sandrip. Da ble det åpenbart for alle at motvinden de hadde kjent lengre ned ikke bare var et blaff. Det var en av de dagene.

Masse motvind

Alle som har syklet Color Line Tour vet at å sykle rittet er ganske tøft i seg selv. Det er enda tøffere når det blåser i mot i 21 mil.

Setesdølene hadde ikke tenkt å gi seg. Det var bare å jobbe på. Til tross for et par punkteringer underveis, og noen som kanskje møtte veggen litt, kom laget inn til Hovden nesten på skjema.

Mens de fleste blir opptatt med den kjente suppen og øl- og matteltet, hadde setesdølene andre planer. De hastet ned til parkeringshuset, til den improviserte skiftesonen for å gjøre seg klare til neste etappe.

Da gjensto bare finalen. Maraton på Hovden. 21,1 mil nordover - og så tilbake igjen. 20 minutter etter målgang var de i gang.

Heiagjeng

Så heldige var de at en heiagjeng hadde blitt med for å sette opp drikke- og matstasjoner underveis. Det var til og med eplekake der.

Når man er på kilometer 32 av en maraton, på høyfjellet, i vind og lett regn, etter å ha syklet 21 mil, svømt fire kilometer - og stått opp kl 03, er det noe spesielt hyggelig med å se mennesker. Når disse menneskene også serverer cola og eplekake, sitter man igjen med en dyp følelse av å være privilegert. Som kan og får gjennomføre noe slikt. Dette frister til gjentakelse!