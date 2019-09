Torsdag er det lunsjtrav, der hele travstevnet varer i overkant av en time. Valle Hugo blir vårt holdepunkt. Valle Hugo var en av få Tjomsland-travere som ikke kvalifiserte seg til storløpsfinalene på Bjerke førstkommende helg. Om han ikke hadde slått på en tullegalopp runden igjen, så hadde han garantert vært med i finale, han også. Dette løpet vinner han med et gjesp, bare «Hugoen» vil selv.

V5-1 2140 volte til v/65 Start 13.40

1 Thai M. Out T Rei Fint spor. Premie. C 2 Hellbillibull V Hop Kommer ut etter pause. B 3 Fanny va Bene J Und Ok avslutning sist. C 4 Golden Hope P Kal Maks sist etter fint løp. C 5 Special Edition E Høi Mye galopp. C 6 Gigant Stephen D Dal Vant sist etter fint løp. C 7 Alo Venue L Sel Bra sist på sterk tid. B 8 Dancing Queen L Kol Bedre enn raden. B 9 Ixelle Bolets Ø Tjo Beste hesten. Voltedebut. A 10 Cabelino J Eri Premie som gjelder. C 11 Whistleblower G Mik Ikke vist noe på en stund. C 12 Lily's White Sun O Øst Maks sist etter fint løp. C 13 Julia Early V Tjo Litt hindret sist. Premie. C

Ixelle Bolets-Dancing Queen-Alo Venue Outs: Hellbillibull

9 Ixelle Bolets har vært meget bra i regi Øystein Tjomsland og vunnet to av tre starter. Debuterer med voltestart i dag og det kan bli en utfordring. Taper noen lengder på startsiden, men om han oppfører seg så har hun en solid vinnersjanse. 8 Dancing Queen har bra toppnivå. Mye bedre form enn hva de to siste startene viser. Må med på bongen. 2 Hellbillibull virker man til å ha litt tro på. Gjorde en fin figur i prøveløpet og han skal kunne en del bedre enn vist der.

V5-2 2140 volte til v/85,110 Start 14.00

1 Verdals Tyren V Hop Mye galopp. C 2 Glans Tider L Kol Av de bedre uten galopp. B 3 Vimse Sindre T Vat Står fint inne i dette løpet. B 4 Verdals Annett G Mik Leter etter formen. C 5 Nesvik'n Å Ten Debuterer i ny regi. B 6 Kringlers Frida J Und Premie er målet. C 7 Rapp Teddy A Aks Er med i trippekampen. C 8 Kleppe Spødå E Høi Bra, men egenrådig. B 9 Skjetnefaxa J Eri Har kapasitet for seier. B 10 Holen Storm D Dal Knallgod sist til knepen seier. B 11 Kilestjerna P Kal Sliter med å finne formen. C 12 Valle Hugo Ø Tjo Vinner dette om han har dagen. A 13 Steine Faksen T Flø Bra sist. Løp i kroppen. B

Valle Hugo-Holen Storm-Glans Tider Outs: Kleppe Spødå

12 Valle Hugo er den som blir nærmest en banker for meg denne lunsjomgangen på Sørlandets Travpark. Var ute i Derby kvalifisering sist og mistet finalen på grunn av en liten tullegalopp 1100 meter fra mål. Kom fantastisk tilbake og ble sittende fast i mål med krefter spart. Vinner dette om han vil. Dagens beste banker.

V5-3 2140 volte til v/1.32 og1.34. TidsløpStart 14.20

1 Sjø Stjerna V Tjo Maks i debuten. Bedre nå. B 2 Rei Oda A Aks Ok traver. Kan sjokke. C 3 Sitje Lilly J Und Gikk bra sist. B 4 Stjernesjura Ø Tjo Utur sist og feilet i trippelkampen. A 5 Moi Diva E Høi Galopperte som vinner sist. B 6 Kayaks Minn Dott T Rei Premie som gjelder. C 7 Bokli Odin V Hop Kommer ut etter pause. C 8 Refs Elita A Frø Hatt veldig lang pause. C 9 Alm Jakken D Dal Langt tillegg, men fin fart. B

Stjernesjura-Moi Diva-Sjø Stjerna Outs: Sitje Lilly

Et løp med mange urutinerte hester. 4 Stjernesjura har blitt disket for galopp i begge sine første starter i karrieren, men har rukket å vise at hun har et talent. Står fint inne i løpet og

klarer Tjomsland å holde hesten unna galoppen så er det en fin vinnersjanse. 5 Moi Diva galopperte som vinner sist. Står 20 meter tøffere inne i løpet denne gangen, men skal uansett ha en solid vinnersjanse. 3 Sitje Lilly hadde fin fart under høvene før galoppen kom i den siste svingen sist. Kan være luringen her.

V5-4 2140 autostart

1 Expensive Hangover E Høi Meget bra sist etter pause. B 2 Match Queen V Hop Kommer ut etter pause. B 3 Ithinkiama Genius D Dal Rask. Kan lede lenge. A 4 Lonely Warrior Å Ten Vært svak i det siste. C 5 Cromwells Shadow Ø Tjo Sjokkvant sist fra tet. C 6 Dante Kievitshof V Tjo Løp i kroppen. C 7 Al B. Back Zet L Kol Satt langt bak sist. C 8 Broadway Blaze J Eri Kommer ut etter lang pause. C 9 Iasi G Mik Meget bra på sitt beste B 10 Ubet P Kal Bra spurt via drøye spor sist. B

Ithinkiama Genius-Expensive Hangover-Match Queen Outs: Iasi

3 Ithinkiama Genius var ute i Derby kvalifisering sist. Ble sittende fast mot gode hester og galopperte som stengt 150 meter før mål. Er lynrask fra start og kommer han seg foran blir han vond å passere. 1 Expensive Hangover kom ut etter pause sist og spurtet fort via sporene og ble tredje. Er naturlig startrask og om han klarer å beholde teten så blir jeg ikke overrasket om Høitomt prøver i tet. 9 Iasi er sterk og har i tillegg trukket et fint spor. Gikk på det jevne sist, men kommer nå ut etter en liten pause. OBS.

V5-5 2140 volte til v/250 Start 15.00

1 Torden Prinsen M Fin Premie er målet. C 2 Kleppe Elfina Å Ten Løp i kroppen har gjort godt. B 3 Eilert J Gau Kjemper om en premie. C 4 Faksen U.N. J Und Ikke så verst på sitt beste. C 5 Torpa Oda A Aks Kommer ut etter pause. C 6 Will Lita D Dal Hang med til sterk tid sist. B 7 Vikson L Kol Egenrådig herremann. C 8 Mietor K Løv Skuffet sist. Kan mye bedre. B 9 Arnspik E Høi Forbedret sist. A 10 Will Teddy R Rol Hatt en liten pause. C 11 Lykkje Birk V Hop Av de bedre her. B

Arnspik-Kleppe Elfina-Lykkje Birk Outs: Mietor

9 Arnspik er på rett vei formmessig. Satt innvendig som tredjehest før han gikk ut 500 meter fra mål. Holdt farten glimrende til tredje på ny rekord. 2 Kleppe Elfina gikk på det jevne i sin siste start. Har nå fått et løp i kroppen og jeg regner med at hun er kraftig forbedret. Kan lede lenge. 8 Mietor har meget høyt toppnivå. Fungerte ikke som best sist, men er han tilbake i slag så er han med i toppen. Meget åpent løp, ta med så mange lommeboka tåler.

Lite V5-forslag:

V5-1: 9–8

V5-2: 12 Valle Hugo

V5-3: 4-5-3-1-9

V5-4: 3-1-9

V5-5: 9–2

60.-kroner

Stort V5-forslag:

V5-1: 9-8-2-7

V5-2: 12 Valle Hugo

V5-3: 4-5-3-1-9

V5-4: 3-1-9-2-10

V5-5: 9-2-8-11-6-10

600.-kroner