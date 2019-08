Jerv med storseier mot Skeid

GRIMSTAD: Kampen startet imidlertid på verst tenkelig måte for hjemmelaget. Skeid scoret i første angrep og Øystein Øvretveit måtte hente ballen ut av nettet i første spilleminutt.

Løsnet etter hvert

Publikum måtte vente 39 minutter før den første scoringen satt for Jerv. Ballen endte i beina på Daniel Aase, som dro seg forbi og satte den i lengste utakbart for keeper. 1–1 var også pauseresultatet.

Etter 57 minutter ble Torje Wichne liggende og han måtte hjelpes av banen. Han ble stygt taklet og det resulterte i rødt kort til Skeid spilleren. Det gikk for øvrig bra med Wichne etter kampen.

Like etter fikk Jerv frispark rett utenfor sekstenmeteren til Skeid. Kristoffer Tønnessen klinket til og keeperen sendte returen rett i beina på Ole Marius Håbestad som satte ballen sikkert i mål. Noe etter plukker Alexander Dang opp returen på en defensiv corner, spilte ballen til Michael Baidoo som kunne vende alene og som videre kunne sende ballen gjennom til innbytter Thomas Zernichow som lobbet den elegant over keeper.

Flere overtidsscoringer

For Jerv ble dette nok en kamp med mange tilleggsminutter, denne gangen fem. Kun et minutt inn i overtida bestemte innbytter Luke Ferreira seg for å gjøre det selv. Han fyrte av et langskudd som er helt utakbart for keeper. Nydelig scoring. Jerv fortsatte å presse på, og det resulterte i nok en scoring. Fire minutter på overtid fikk vertene frispark som ble lagt flott inn av Aase. Simon Larsen var sikker på hodet og fastsatte sluttresultatet til 5–1.

Etter seieren klatret Jerv til 9. plass på tabellen og har nå 26 poeng på 20 kamper.