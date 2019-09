SØGNE: I januar 2017 besøkte jeg Are Eivind Brænne i treningsrommet hans på Solberg Heiegård. Utpreget begeistret for å eksponere seg i mediene var han ikke, men det endte opp med en artikkel i Lokalsporten som ble publisert 7. mars 2017. Artikkelen ble den mest leste noensinne i Lokalsporten og hadde overskriften Uforglemmelig trening med en av Sørlandets sterkeste menn – med bilder av benkpress, et beins knebøy på biltak, høye spark og spagat i jeans. Mange ønsket seg en video den gang, men det sa Are nei til.

I november 2018 var Are invitert til min åremålsdag. Der sjokkerte han gjestene mine med plutselig å slå albuene ned på tærne med strake bein. Flere ble også kjent med en annen øvelse han utfører som går ut på å sette et glass på foten, ta dyp knebøy på det andre beinet for så å føre glasset mot taket.

I juli 2019 var jeg på et nytt besøk. Etter først å ha kjørt en bygdevei, deretter en annen med bratte bakker og hårnålssvinger kom jeg opp til Solberg Heiegård.

Ikke akkurat A4

Alt var som for 2,5 år siden. Og som i 2017 ble det først en trening i treningsrommet med et nesten antikvarisk utstyr og den utslitte benkpressbenken som skjærer seg inn i skuldrene når man legger seg på den. Livsstilen og treningsfokuset var også det samme. De siste 13 årene har han ikke sett et helt TV-program, pass har han aldri hatt, ikke går han på kino/teater, en halv time er brukt på konserter i hele livet. I et intervju i avisen Budstikka forklarte han at han aldri hadde hatt mobil fordi mobiltelefon er "et forstyrrende element".

Øystein Endresen

Men her trener altså denne mannen som 16 år gammel løftet 200 kilo i markløft, så ble junior-NM mester i styrkeløft, på et stevne 21 år gammel løftet mer i benkpress enn noen kristiansander tidligere hadde gjort, løftet mest i sørlandsmesterskap i styrkeløft uansett vektklasse, tyngst av alle i benkpress i sørnorsk mesterskap (deltakere fra hele landet sør for Nordland) og tok 27 pushups på ti sekunder. Deretter gikk han opp en vektklasse og løftet enda tyngre, men sluttet å konkurrere da dopingen kom for fullt. Likevel har han kun hatt fire ukers pause fra hard trening siden han var 15 år, og som han sa i Lokalsporten i 2017: "Blir jeg forstyrret fra å trene om kvelden, kjøres treningen om natten".

Privat

Hater doping og hjelpeutstyr

Are har et nærmest forhatt forhold til doping, som han mener har ødelagt idretten. Eliteidrett interesser ham ikke han har null interesse for moderne utstyr, ikke minst draktene som brukes i styrkeløft for å løfte mer.

I tre perioder etter vinteren 2017 har han løftet både over og like mye som vinnerne i NM-benkpress har vunnet med i hans klasse. Men som i 2017 har han nå igjen pådratt seg en benkpresskade som gjør at venstre skulder ikke kan belastes maksimalt.

Tross det er du vel kommet til Lund med å løfte trailere? spør jeg, selv om jeg vet at svaret er ja. Hva han har løftet i benkpress illustrerte han i 2017 med at hadde det stått fullastede trailere i en tett rad fra rådhuset i Søgne til rådhuset i Kristiansand, hadde han løftet vekten av hele raden. Han anslår at benkpress har utgjort 22 prosent av treningen, noe som betyr at han har kommet til Arendal totalt.

Da vi etter treningen kom inn i stua på Solberg Heiegård, ga han meg et ark der det var beskrevet en del øvelser. Han fortalte at en kamerat av ham kom til å lage en video og spurte meg om hvor lang tid jeg trodde han måtte bruke for å gjennomføre øvelsene.

Privat

Heftig program

– slokke flammen på to stearinlys med kun lufttrykket av knyttneven.

– sparke 2, 15 m, rett opp, mens den andre foten holdes flat på golvet.

– ta 30 knuckles pushups (vanskeligere enn vanlige pushups).

– gå fullstendig ned i spagat, pluss ansiktet i golvet

– legge haka i golvet med strake bein

– stå på et bein på en balansepute som ligger oppe på en krakk. Fra denne posisjonen ta dyp knebøy på dette beinet mens det andre beinet holdes strakt med grep på foten, som heves i taket to meter over krakken.

Øvelsene har ikke med løfting å gjøre og kroppsvekten hans i forhold til lettere personer er i stor grad negativ. Jeg tenkte også at skaden ville redusere ytelsen i pushups noe og visste at juli måned er den måneden han er dårligst i form. Jeg tippet ett minutt og 30 sekunder.

I august fikk jeg se videoen, tatt opp i stua etter ordinær trening. Med en kroppsvekt på 96 kilo bruker han 30 sekunder på samtlige øvelser. 30 knuckles pushups utføres med knokene i eikegulvet og brystet mot det samme hver gang, og det utgjør to tonn på 15 sekunder.

