Årsbeste av Gimletroll i ny storseier

KRISTIANSAND: Etter noen kamper med middelmådige prestasjoner, tross gode resultater, ble møtet med Eik en stor opptur. Vi hadde full kontroll fra første til siste minutt, presisjonen var høy, valgene var gode, vi var flinke til å vri spillet, flinke til å falle av, bruke ballen riktig og hadde ikke minst tempo langs gresset.

Når i tillegg timingen satt i gjennombruddspasninger og innsatsen var helhjertet over hele linja, kunne det ikke bli annet enn et bra sluttprodukt. Spiller vi som dette resten av sesongen, blir det opprykkskvalifisering til høsten!

Anders Jensen

Bekreftelse

En mer helhetlig prestasjon har ikke jeg i mine to og et halvt år som trener opplevd, for tirsdag var det nesten ingenting å sette fingeren på. Sånne dager gir både spillere og trenere mye selvtillit og motivasjon, og er en bekreftelse på at vi er på rett vei.

Det er også en ny bekreftelse på at det var et riktig valg å forene kreftene i Donn og Gimletroll i vinter. Etter ni kamper har vi plukket 19 poeng i 2. divisjon. Til sammenligning tok Gimletroll 21 poeng og Donn 20 poeng i hele fjorårssesongen!

Nå gjør ingen svale en sommer alene, og vi skal ikke lenger tilbake enn oppgjøret mot Lier for halvannen uke siden, da vel ingen var fornøyd med annet enn resultatet (5–1). Vi har kvaliteter i laget som har sikret oss poeng også på dårlige dager, og selv om det er vel og bra, vil vi helst framstå som vi gjorde mot Eik – et lag som forrige uke ble det første til å slå serieleder Røa 2, og som tidligere i år har tuktet favorittene Sandefjord på bortebane.

Så fornøyd er jeg med denne kampen at jeg umulig kan trekke fram enkeltspillere; her var det tommel opp og smilefjes over hele linja!

Lagseier

Midtbanespiller Marit Eide er enig:

– Det var en skikkelig lagseier, der vi fikk til det spillet vi ønsker. Alle ledd var utrolig gode mot Eik, og vi hang sammen som et lag. Godt å kjenne på at vi virkelig kan. Jeg tror alle storkoste seg utpå der! sier Eide.

PS1! Gimletroll er nummer fire på tabellen, målforskjellen bak Sandefjord, som er best plasserte konkurrent til kvalifiseringsplassen.

PS2! Ingrid Olsen topper scoringsstatistikken i 2. divisjon avdeling 2 med 11 mål på ni kamper. Spissmakker Emma Sannæs Kristiansen, som feiret 21-årsdagen med scoring, har ni mål hittil.