God Jerv-start endte i stortap

Jerv gikk i ledelsen etter 12 minutter. Ole Marius Håbestad spilte flott gjennom til Thomas Zernichow som driblet to mann og satte ballen i mål. Kampen åpnet jevnt og det bølget fram og tilbake, men bortelaget hadde forholdsvis god kontroll. Etter 22 minutter fikk derimot hjemmelaget utligningen da de scoret på en corner. 1–1 var også resultatet til pause.

2. omgang startet på verst tenkelig vis da hjemmelaget scoret to ganger før det var gått ti minutter. 2-1-scoringen var en fantastisk enkeltmannsprestasjon, nemlig et vakkert skudd fra 25 meter som Jerv-målvakt Boujar rett og slett ikke kunne gjøre noe som helst med. Det neste målet var et innlegg mot bakerste stolpe som etter mye fram og tilbake til slutt ble kriget i mål av en Nest-Sotra-spiller.

Etter dette klarte Jerv å heve seg noe og kom til noen OK muligheter, men scoringen uteble. I det 74. minutt kom Aram Khalili inn, og bare to minutter seinere var han svært nære å redusere til 3–2 da han kom alene gjennom fra litt skrått hold. Bare sekunder etter skjedde det som absolutt ikke skulle skje, Nest-Sotra økte til 4–1 på en kontring. På slutten av kampen fikk Simon Larsen sitt andre gule kort, som gjør at han må stå over kommende kamp hjemme mot Sandefjord.