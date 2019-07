Vant NM-gull etter tøff periode

Team Sør/KSA-svømmeren fra Søgne dunket til med personlig rekord og seier på 200m rygg i juniorklassen med tiden 2,04,73 som er en forbedring av persen fra langbane NM i 2017 med 2,49 sek!

Han var bare 1,21 sek bak den norske juniorrekorden til Armin Porobic fra Lambertseter satt i 2014.

Dennis Aateigen var skadet hele 2018 etter å ha vunnet nordisk mesterskap på kortbane for juniorer i desember 2017. En lei albueskade ble operert etter junior NM i november i fjor og han har langsomt trent seg opp i form igjen, uten å være i nærheten av persen på 2.07.32.

I fredagens juniorfinale slo han regelrett knockout på sin hardeste konkurrent Andre Gregusson fra OI som var hele 3,00 sek bak denne gangen. Dennis ledet fra start til mål og passerte 100m på 59,94 mot Andres 1,00,94.

Ikke nok med det. Han hadde bedre tid enn Tomoe Hvas fra Bærumsvømmerne som hadde beste senior-resultat med 2,05,97. Tomoe er for øvrig tatt ut til VM i år, men på en annen øvelse.

Dennis tid er selvsagt ny senior-kretsrekord, da han hadde den gamle selv, og tiden er den femte beste norske tiden på adelskalenderen gjennom tidene.

Dennis har slitt hardt det siste året, men nå skjedde forvandlingen for Team Sør/KSA-gutten som har jobbet hardt for å komme tilbake.

Vi må også gratulere trener John Heddeland som har jobbet med Dennis gjennom flere år, og klart å motivere gutten da det buttet mest imot i fjor da han hadde langtidsskaden. I løpet av de to første dagene har to av hans gutter vunnet hvert sitt gull, da Ole Marius Rist Jensen i går vant 200m medley i juniorklassen.

Adinas revansj

16-årige Adina Ringsbu fra Varodd svømmeklubb tok en skikkelig revansj fra gårsdagens disk på 50m rygg med beste juniortid.

Øyvind Thorsen (arkivfoto)

Fredag gikk hun helt til topps på den dobbelte distansen 100m rygg med pene 1,06,48 – 0,38 sek bedre enn toeren i øvelsen.

Hun åpnet de første femti meternepå sterke 31.50 og gjorde altså 34,98 på den andre halvparten.

Varodd-jenta har nærmest hatt en kometkarriere og har forbedret sine personlige rekorder voldsomt siste året.

I likhet med Malene Rypestøl har hun nytt godt av et flott treningsmiljø i bydelsklubben i Randesund, og mye tyder på at hun vil kunne forbedre seg vesentlig nå som hun skal inn på idrettslinja ved KKG, hvor flere av Agders beste svømmere befinner seg.

Adina hadde for øvrig tredje beste tid inn til senior finalen i ettermiddag, hvor Sara Stoebner (eks-Team Sør/KSA, nå OI) hadde nest beste tid, og Tone Hartmark Nilsen Team Sør/Mandal femte beste tid i forsøkene.

Med andre ord vil tre sørlandsjenter være med og kjempe om medaljene fredag ettermiddag.

Smadret kretsrekorden

De to 17-åringene fra Team Sør/KSA, Andreas Håbesland Klausen og Birk Lee Johansen, smadret regelrett eksisterende junior- og seniorkretsrekorder da de vant formiddagens 1500m fri heat, som teller sammen med finaleheatet i ettermiddagens senior-finale.

Karen Håbesland (arkivfoto)

De to vant heatet med over halvminuttet i et internt oppgjør som ga kretsrekord til Andreas med imponerende 16.23,13 – tidenes beste tid av en sørlending og Birk fulgte opp med 16,30,76.

Den gamle seniorkretsrekorden var på 16.38,09 og juniorkretsrekorden fram til 2019 var 17,00,84.

I finaleheatet er det to juniorsvømmere som har bedre langbanepers enn de to Team Sør-guttene, og mye tyder på at begge vil bli blant de fire beste juniorene når resultatlistene foreligger. Det blir spennende timer å vente for de to guttene som i går tok 4.- og 5. plass på 400m fri og bronse på 4x200m fri sammen med de to nybakte junior norgesmestrene Ole Marius Rist Jensen og Dennis Aateigen.

Guttene lå i snitt på 1.06 pr. hundre meter og begge svømte utrolig jevnt hele veien, og var faktisk over 50 meter foran de øvrige i heatet.